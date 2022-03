Un prêtre intégriste à Saint-Aignan-sur-Roë : le Diocèse rappelle aux fidèles qu'il est en rupture avec Rome

Le Diocèse de Laval alerte les fidèles et les croyants de Saint-Aignan-sur-Roë et des villages aux alentours. Depuis plusieurs mois, un prêtre intégriste, dissident de la Fraternité Saint Pie X, s'est installé dans le village, "sans aucune concertation préalable avec le curé ni avec l’évêque" précise le Diocèse sur son site.

Matthieu Salenave, c'est son nom, "est en rupture totale de communion avec le Pape et avec les évêques. Il n’appartient donc pas à l’Église catholique". Ce prêtre n'officie pas au sein de l'église paroissiale, il n'en a pas le droit, mais dans un lieu privé a appris France Bleu Mayenne auprès du Diocèse. Des femmes brésiliennes, qui appartiennent à une communauté elle aussi en rupture avec le Vatican, l'accompagnent. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Matthieu Salenave assure que "l'Eglise, l'oeuvre de Dieu, est dans un processus de dissolution rongée par le libéralisme, le modernisme".

La Fraternité Saint Pie X est une communauté catholique traditionnaliste qui ne reconnait pas le concile de Vatican II et l'autorité du pape. Elle est adepte de la messe en latin et opposée aux idées progressistes que peut connaître l'Église catholique. Elle est régulièrement pointée du doigt par l'Union nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu victimes de sectes.