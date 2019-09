Un professeur de maths landais lance un site avec des problèmes "décalés"

Saint-Pierre-du-Mont, France

Liem Do est un professeur de mathématiques au collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont. Depuis juillet, il a lancé un site web mathsamoi.com, qu'il alimente avec des problèmes de maths décalés pour ses élèves. Quand on dit "décalés", on parle des sujets choisis par le professeur, terminé les "calculer l'aire d'un plafond" place au calcul de l'aire "d'un terrain de quidditch", qu'on retrouve dans les livres Harry Potter.

Voici un problème que l'on peut retrouver sur le site mathsàmoi.com - mathsàmoi.com

Environ 60 professeurs de toute la France lui ont déjà demandé l'accès aux corrigés pour les utiliser pendant leurs cours.

Les élèves adorent

Utiliser des sujets qui intéressent les élèves, c'est une réflexion que Liem Do a entamé dès qu'il est devenu professeur, il y a quelques années : "Aujourd'hui, _les mathématiques, c'est la matière que les élèves craignent. Le but c'est de les rendre plus ludiques_, plus attrayantes pour les enfants". Et ça marche, pour Liem Do : "Quand c'est proche de leur centre d'intérêt, on a l'impression qu'ils sont plus attirés. Ils trouvent le problème plus attractif et donc ils passent plus de temps à rechercher la solution."

Le site mathsamoi.com, avec ses problèmes de mathématiques "funs", est gratuit et le restera. Il espère que plus d'élèves viennent consulter son site mais il est satisfait que de nombreux professeurs diffusent ses problèmes dans les salles de classe.