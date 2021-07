Un programme riche et varié à la Feria de Béziers malgré la crise

Alors que de nombreuses villes taurines affichent des programmes allégés cet été à cause de la pandémie, la ville et les arènes de Béziers annoncent un programme chargé du 12 au 15 août, avec notamment la présence des meilleurs toreros du moment.

Malgré la crise sanitaire, la Feria de Béziers aura bien lieu cet été du jeudi 12 au dimanche 15 août. Un programme riche et chargé non seulement dans les arènes mais aussi en dehors. ''On a monté une grosse Feria'' lâche l'éleveur de taureau Olivier Margé, nouveau gérant des arènes de Béziers depuis ce début d'année avec Simon Casas et Sébastien Castella.

''On a essayé de créer du renouveau de la dynamique autour des arènes. On a vraiment mouillé le maillot pour que cet événement ne soit pas diminué à cause du Covid-19. Nous avons pris un risque, mais nous sommes confiants''.

Les cartels et le programme de cette édition ont été présentés ce jeudi au théâtre municipal

Dans les arènes les meilleurs toreros du moment sont annoncés dont le numéro un mondial, le péruvien Andrés Roca Rey, ou encore Manzanares, Perera, Ferrera. Les français Lea Vicens et Juan Leal seront les principales têtes d’affiche. Quatre corridas sont programmées, une novillada piquée, une sans picador. La jauge des arènes est limités 8.500 spectateurs.

Affiche Feria 2021 © Radio France - Stéfane Pocher

Ce n'est qu'une mise en bouche dit Olivier Margé. L'an prochain on va péter les cadres. On veut vraiment se régaler. On veut que cette date du 15 août devienne incontournable en France

Evidemment ce rendez-vous taurin est un défi financier pour les organisateurs prenant le contre-pied de nombreuses villes taurines ayant préféré d’alléger au contraire leur programmes estival après avoir déjà annulé l'an passé les festivités. Déjà à l'époque Béziers était l'une des rares villes taurines a avoir organisé une corrida.

''C'est un pari que nous prenons'' dit le maire Robert Ménard. ''C'est une vraie Feria avec autant de corridas que d'habitude. Alors certes il n'y aura pas les casitas dans les rues, mais il y aura des bistros avec d'immenses terrasses. On s'est donné vraiment donné les moyens''

En raison de la pandémie, une seule bodéga sera organisée sur les allées Paul Riquet. Un défilé de la vierge, un festival flamenco, des spectacles équestres Gruss (programme complet ci-dessous).

''C'est un gros pari dans ce moment de Covid, d'organiser une Feria, je pense de cette qualité en voyant ce que d'autres villes comme Arles ou Nîmes ont proposé dixit Sébastien Castella. Les programmes étaient réduits. Nous, c'est un programme quasiment à 100%. Evidemment nous avons des projets que nous ne pouvons pas proposer cette année. Mais le plus important c'est d'avoir fait un grand pas en présentant une belle Feria"

Le Biterrois Sebastien Castella (trois fois numéro un mondial de la tauromachie) a par ailleurs annoncé qu'il n'excluait pas totalement de revenir un jour dans les arènes après avoir pris sa retraite en septembre 2020.

En attendant, le Biterrois s'est trouvé une autre passion. La peinture sur ces capes de tauromachie. Il exposera ses toiles pour la toute première fois en France à partir du 15 août sur les allées Paul Riquet.

Feria Beziers 2021 © Radio France - Ville de Béziers

Programme et horaires de la Feria de Béziers 2021 © Radio France - Stéfane Pocher

