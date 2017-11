Un programme riche pour un Noêl féérique à Nîmes

Un marché de Noël, des illuminations, des projections monumentales, des manèges et la grande roue, sans parler de la parade amoureuse ou du petit train. La ville de Nîmes consacre de gros moyens financiers pour les fêtes de Noël. Une façon de dynamiser et promouvoir l'attractivité du centre-ville.

Les animations de Noël seront lancées officiellement le vendredi 8 Décembre. Mais dès le vendredi 1er décembre les rues de Nîmes seront déjà éclairées. Pour les projections monumentales - très prisées des Nîmois - il faudra attendre le 19 Décembre. Coût pour la collectivité, plus de 500.000 euros. Mais la redynamisation du centre-ville n'a pas de prix.

L’occasion d’inciter les Nîmois à redécouvrir le centre-ville

Par cette campagne d’animations, la collectivité entend encourager les habitants à se réapproprier leur cœur de ville. Dès le début décembre, les rues et places de Nîmes s’illumineront aux lumières de Noël.

Venez redécouvrir le centre-ville. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. Copier

Un petit plus, la gratuité des parkings -hors souterrain - tous les samedis de décembre. 7.300 places, à l'exception de la zone Q-Park ou zone 6 du stationnement résidentiel –> Triangle : Jean-Jaurès / Roosevelt / Pompidou / Verdun / Saint-Anne), soit 840 places.

Gratuité des parkings en surface à Nîmes. - Mairie de Nîmes

Les nouveautés pour un Noël féérique à Nîmes

• Le petit train de Noël.

Cette année, la Ville embarque les Nîmois à bord de son petit train de Noël, pour une visite féérique au cœur de l’Ecusson. (De 10h à 19h30, du 2 au 17 décembre les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et du 22 au 31 décembre tous les jours).

Point de départ et arrivée : devant le Cheval Blanc. 4 arrêts possibles : place Gabriel Peri, arrêt Tango Gambetta-Coupole, arrêt Tango Arènes et rue Général Perrier angle rue des Halles. Gratuit sur présentation d’un ticket, auprès des commerçants du centre-ville ou à l’Office de tourisme.

• La parade amoureuse

De drôles de scènes se déroulent dans les rues de Nîmes où une harde de cerfs et de biches se prêtent à de surprenantes danses comme une ode à l’amour. 11 artistes et un captivant ballet urbain de 45 minutes dans les rues de , une rencontre improbable au dédale des rues de l’Écusson. (Le 27 décembre à 11h et 17h. Départ de la Maison du père Noël, place de l’Abbé Pierre)

• Le Marché de Noël sur le Parvis de la Maison Carrée

Le marché de Noël était demandé par les Nîmois. Des chalets décorés de neige et de guirlandes. Une trentaine d’étaliers pour des produits régionaux, des créations artisanales et des idées cadeaux originales. (Marché de Noël du 9 au 31 décembre, tous les jours de 10h à 19).

Une scène accueillera le groupe Aqui Lou pour un concert de folklore musical et des groupes, en déambulation en centre-ville, Le Temps du Costume, les Farandoleurs cheminots nîmois, Osco et le Cordon Camarguais. (Concert folklorique les 9, 10, 16, 17 et 23 décembre de 16h à 18h).

• La Maison du père Noël sur la Place de l’Abbé Pierre, devant le Musée du Vieux Nîmes

La Maison du père Noël ouvrira ses portes pour des animations à partir du 16 décembre. Elle sera ensuite ouverte de 14h à 18h durant les vacances scolaires du 23 au 31 décembre. Contes pour enfants, thèatre de Guignol, atelier maquillage, jeux de piste.

Et les grands classiques à Nîmes pour les fêtes de Noël

• Illumination de Noël dans toute la ville

34 rues dans l'écusson, 3 boulevards en ceinture de l'écusson et 19 sites extérieurs, soit un total de 310 décors posés, composés de traversés de rue, de palmiers animés et décor sur candélabre et 192 arbres décorés sur les allés Jaurès, sur le boulevard de la Libération et sur les Arènes.

Des décors Starck en 3D, façade de l'hôtel de ville, place des Carmes, de la Madeleine, Questel. Le square Antonin, de la Bouquerie et l’avenue Carnot.

• Projections monumentales pour mettre en valeur le patrimoine

La tour de l’Horloge : Trois fées viendront illuminer la tour enchantée durant 12 minutes de spectacle. (Du 19 au 25 décembre de 17h30 à 20h).

Le Musée du Vieux Nîmes : 12 minutes de spectacle sur le thème du train de Noël. Un enfant, un train, un voyage, et l'atelier du Père Noël. (Du 19 au 25 décembre de 17h30 à 20h – Spectacle toutes les 15mn).

Église Saint Baudile : Le spectacle « Illuminé » fera découvrir la façade principale sous plusieurs représentations avec des références à la musique, à la lumière, aux vitraux. (Les 19, 20, 21, 22 décembre de 17h30 à 20h).

Les commerçants du centre-ville de Nîmes jouent aussi le jeu

L’association des commerçants de la rue de la Madeleine, en nocturne le 15 Décembre (de 18h30 à 21h-voire plus). Le 17 décembre, ils vous invitent à venir rencontrer le Père Noël et ses lutins, (à partir de 14h30).

Et pour préparer un repas d’exception, les Halles seront ouvertes de 7h à 19h (en fonction des étaliers), les 23, 24, 30 et 31 décembre.

Localisation des animations pour les fêtes de Noël à Nîmes. - Mairie de Nîmes

La mairie de Nîmes. - Mairie de Nîmes

Frédéric Pastor, Jean-Paul Fournier et Sophie Roule. Des élus mobilisés. © Radio France - Ludovic Labastrou

Une partie des 310 décors installés à Nîmes et dans ses quartiers extérieurs. - Mairie de Nîmes