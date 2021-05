Un programme sur mesure en salle de sport pour les "Covid-long"

Serviette sur l'épaule, ses baskets aux pieds, Laura Ganga commence sa séance, dans une des trois salles de sport Elancia à Rennes. "C'est une machine qui travaille le haut du corps, vous pédalez avec les bras. Les biceps, bras, épaules, tout ça est hyper important pour la respiration. C'est assez physique!", sourit la jeune femme. Et pourtant, Laura revient de loin. Fin janvier, cette infirmière attrape le covid dans l'hôpital où elle travaille. À peine une semaine plus tard, son état se dégrade, elle est admise en réanimation. "Ça a été un choc. En me réveillant, je n'avais plus de force, j'arrivai à peine à soulever une cuillère pour manger un yaourt. La première fois qu'on m'a levée, je ne tenais pas sur mes jambes", se souvient Laura.

Essoufflement, fatigue, les symptômes persistent chez la jeune femme. Au prix de semaines de rééducation, la jeune femme commence à retrouver la forme. Alors avec ce programme, élaboré avec des coachs et des médecins hospitaliers, elle espère enfin voir le bout du tunnel. "Je récupère très bien! Après c'est sûr, on a pas encore la forme d'une jeune de trente ans. Mais c'est vrai que sur les efforts physiques je progresse ! Je viens trois fois par semaine, ça fait du bien!", se réjouit Laura.

Au programme de la séance de sport de Laura: du cardio et du renforcement musculaires des bras et des jambes. - Océane Théard

"Reprendre confiance en leurs corps"

Pour Nicolas Couillaux, gérant des salles Elancia à Rennes, les bénéfices sont non seulement physiques mais aussi mentaux pour ces patients, parfois traumatisés par la maladie. "Un retour progressif de l'activité physique dans leur vie leur permettra de reprendre confiance en leurs corps et leurs possibilités. Et aussi de savourer ces petites victoires au jour le jour", explique-t-il.

Pour l'instant, quatre patients bénéficient de ce programme à Rennes. Mais d'après Nicolas Couillaux, d'autres personnes "Covid-long" seraient intéressées, impatientes de retrouver leur souffle d'avant.