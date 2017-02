Un programme thérapeutique inédit commence à Nice pour les victimes d'attentats

Un projet inédit vient de se lancer à Nice : six victimes d'attentats passent la semaine ensemble, encadrées par des psychologues et des art-thérapeutes.

Comment se reconstruire après un attentat ? Un programme thérapeutique inédit vient d'être lancé à Nice, il est organisé depuis ce mercredi par l'Association Française des Victimes du Terrorisme en partenariat avec la Ville de Nice, le département des Alpes Maritimes et l'État. Le projet est baptisé "Phoenix".

ça nous apaise d'être ensemble

C'est une sorte de "stage en immersion" : les six victimes des attentats du Bataclan et de Nice qui en ont fait la demande, passent une semaine à vivre ensemble avec un psychologue et des art-thérapeutes pour différents ateliers. "Rencontrer des personnes qui ont exactement le même comportement que nous, ça rassure", confie une participante, Laetitia. "Parce qu'au quotidien, on a l'impression qu'on est pas normal. Le monde autour de nous continue de vivre sa vie, pendant que nous on angoisse, on a peur, on se méfie. Ce n'est pas si facile de surmonter tout ça, le reste de la population qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre." La jeune femme a frôlé le camion, le 14 juillet dernier sur la Promenade des Anglais. "Là, ça nous apaise d'être ensemble, avec des gens qui nous comprennent, qui ne vont pas nous juger. Les psychologues nous rassurent, nous disent que nos réactions sont normales."

Un partage essentiel

C'est effectivement l'un des axes abordés pendant cette semaine spéciale. "Les personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas seules à avoir ces perturbations, que ces perturbations sont normales" explique Dominique Szepielak, psychologue en charge du groupe. "Quand on vit une telle violence, il est normal d'avoir ses repères bouleversés. Donc ce partage est essentiel."

Le but de l'atelier, c'est de se ressourcer, d'écarter les cauchemars. Les participants échangent, font du modelage, observent des chefs d’œuvres. Anaïs Semour est art-thérapeuthe : "Je leur montre des tableaux, des sculptures. En faisant cette approche du beau, on peut permettre une belle pensée".

Ce stage "Phoenix", gratuit, en petit groupe, dure une semaine. D'autres sessions sont prévues, pour les adultes, mais aussi pour les jeunes et les enfants.