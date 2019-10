Un projet d'antenne-relais fait polémique à Nice Nord

L'opérateur Free compte implanter une nouvelle antenne avenue René Boylesve, à quelques dizaines de mètres d'une école. Les riverains s'opposent au projet et ont transmis une pétition de près de 800 signatures à la mairie.

Nice, France

Les riverains du quartier Saint-Barthélémy à Nice Nord sont remontés. Ils se battent contre l'implantation de deux nouvelles antennes-relais dans leur quartier, au 7 de l'avenue René Boylesve par l'opérateur Free. Ils ont recueilli près de 800 signatures pour demander l'aide des pouvoirs publics et notamment de la mairie. "On a l'impression d'être abandonnés, se désole Orlando Bernardi, président de l'association des résidents du quartier Saint-Barthélémy. Je ne vois pas beaucoup d'antennes sur la Promenade des Anglais (il y en a deux selon l'agence nationale des fréquences, ndlr). Par rapport à des quartiers plus huppés, Nice Nord est moins privilégié."

Les antennes-relais présentes à proximité de la rue René Boylesve - ANFR

Antenne à 30 mètres d'une école

Ce qui provoque la colère des riverains, c'est la proximité de cette antenne vis-à-vis d'une école maternelle et primaire. Orlando Bernardi est révolté : "Les immeubles sont très proches, on est dans une zone très resserrée, très concentrée. Il y a à peine 10 mètres entre deux immeubles. Et l'antenne sera située à vol d'oiseau à moins de 30 mètres d'une école primaire qui accueille 900 enfants !"

La cour du groupe scolaire Saint-Barthélémy, à une trentaine de mètres de l'antenne © Radio France - Maxime Fayolle

La législation dans ce domaine reste plutôt floue. Selon le site radiofrequences.gouv.fr, la seule obligation concernant la proximité des écoles est celle pour l'exploitant - Free ici - de : "communiquer un dossier qui précise, notamment, les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont dans un rayon de cent mètres de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par cette installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu."

Que peut faire la mairie ?

Si les riverains demandent l'aide de la mairie, il faut savoir que les pouvoirs du maire sont limités en matière d'installation d'antenne relais. Il peut émettre un avis qui n'a qu'une valeur consultative sur ce projet. C'est ce qu'a fait la mairie de Nice en mai 2018. Un avis défavorable a été prononcé après instruction du dossier selon nos informations.

Ensuite, le maire peut agir sur les règles d'urbanisme. En décembre 2018, ce projet d'antenne a été déclaré non-conforme au plan local d'urbanisme (PLU) pour des raisons esthétiques (section UA 11 du PLU). Un recours en justice a été intenté par Free en référé qui a remporté la bataille juridique. L'opérateur a notamment promis de cacher ses antennes dans des caches.

Seul l'Etat a le pouvoir de refuser l'installation d'une antenne-relais. Mais l'Agence nationale des fréquences nous confirme que ce projet a été validé par les ministères. Il reste à déterminer une date de mise en service de cette antenne, seule dernière inconnue dans ce dossier. Elle sera visible dans les prochains jours sur le site de l'Agence nationale des fréquences qui recense les antennes en service.