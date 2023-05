Un projet d'arrêté en consultation pour réglementer l'accès aux massifs forestiers du Gard

Avec 50% de sa superficie couverte par des milieux boisés (forêts, landes, maquis et garrigues), le Gard est très exposé au risque incendie, deuxième risque naturel après les inondations. La moitié du département étant actuellement placée en situation de crise sécheresse, la préfète du Gard envisage de prendre un arrêté pour réglementer l'accès aux massifs forestiers entre le 15 juin et le 15 septembre. L'interdiction serait quotidiennement conditionnée aux prévisions fournies par la cellule spécialisée de Météo France et soumise à la consultation d'un groupe d'experts. Cet arrêté est auparavant soumis à la consultation du public. https://www.gard.gouv.fr/Actualites/Consultation-publique-arrete-prefectoral-de-reglementation-d-acces-aux-massifs Il peut faire l'objet de remarques à l'adresse mail pref-consultation-arrete-massifs@gard.gouv.fr jusqu'au 16 juin 2023 pour une entrée en vigueur immédiate.

ⓘ Publicité