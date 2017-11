Un projet d'hôtel de luxe avec vélodrome divise les habitants de Bédoin

Un hôtel de 100 chambres quatre étoiles avec vélodrome et complexe commercial de luxe dédié au vélo est en projet à Bedoin. Des habitants dénoncent une saturation en cyclistes. Le maire espère redynamiser la commune du pied du Ventoux.

Ce projet est "trop gros" estiment les opposants rassemblés samedi à Bédoin. Ils se sont rassemblés samedi pour dénoncer un projet disproportionné sur trois hectares juste en sortant de Bédoin, à gauche en montant le Ventoux. Le projet prévoit une centaine de chambres d’hôtel quatre étoiles, un vélodrome souterrain, une galerie commerciale avec des boutiques de luxe mais aussi dédiée à l'univers du vélo. Le projet All Bike Ventoux devrait aussi accueillir un cinéma et des musées.

Il manquait la piste : un vélodrome accueillerait des cyclistes toute l'année

Un collectif de citoyens se mobilise car ils estiment que "la politique du tout-vélo est un erreur" dans ce village "saturé" par les cyclistes et leurs nuisances (détritus le long de la route, cycliste qui se déshabillent pour se changer devant l'école ou urinent devant les maisons des bédouinais).

"Je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait besoin d'un vélodrome à Bédoin" Arlène, mobilisée contre le projet

Le projet de complexe hotelier avec vélodrome à Bedoin - document d'architecte

A l'origine de ce complexe All Bike Ventoux, Michele Aragon rétorque que sur le Ventoux, "on peut tout faire mais il manquait la piste. Les cyclistes seront dans un seul endroit. Ce ne sera pas anarchique. Je ne pense pas que ce sont les cyclistes qui vont poser problème".

Luc Reynard, le maire de Bedoin ajoute que la route du Ventoux est fermée pendant l'hiver : un vélodrome "couvert , souterrain et paysager permettra de fonctionner toute l'année. Ce vélodrome aux normes internationales pourra accueillir des compétitions et des stages d'entrainement des équipes françaises ou étrangères". Le maire espère redynamiser une commune qui perd des habitants et redoute fermer une classe à la rentrée prochaine.

Captation des touristes et mépris du paysage contre cinéma et musées à Bédoin

Le collectif de citoyens participe à la commission de suivi mise en place par le conseil municipal de Bedoin. Ces citoyens dénoncent une "captation des touristes par des intérêts financiers, le mépris du paysage, la dévitalisation du centre du village avec un modèle qui a échoué ailleurs".

Le maire espère que des bédouinais investiront dans les commerces de ce complexe All Bike Ventoux qui pourrait se construire à quelques centaines de mètres de la commune. Luc Reynard rêve aussi d'en finir avec les sièges inconfortables du cinéma itinérant pour profiter du cinéma du complexe. Le musée du vélo de Bedoin pourrait déménager prés du futur vélodrome.

Des propriétaires privés intéressés ailleurs au pied du Ventoux

Michele Aragon est convaincue qu'elle a "une bonne idée qui ne peut se faire qu'à Bédoin" mais elle confie que des "propriétaires privés" la sollicitent pour installer ce complexe polémique ailleurs au pied du Ventoux. Début décembre, Michele Aragon a prévu de participer à la prochaine commission de suivi avec les élus de Bédoin et le collectif de citoyens.