Un projet avec des immeubles de grande hauteur en bord de Seine revu par la Mairie de Paris

La Mairie de Paris a annoncé lundi qu'elle allait revoir le projet immobilier qui prévoyait deux tours de très grande hauteur situées en bord de Seine et du périphérique, à la jonction d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Les élus écologistes sont contre ces tours et ils ont obtenu gain de cause.