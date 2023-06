Un projet d'urbanisation fait polémique à Saint-Laurent-de-la-Salanque

En conseil municipal ce jeudi, la mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque a acté la vente du stade Jep Maso. Datant des années 80, il sera détruit et remplacé par un lotissement, plusieurs dizaines de maisons individuelles, des HLM et des places de parking. La commune reconstruira ensuite deux terrains de foot, en synthétique, à côté du stade de rugby.

En 2024, en raison du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), il ne sera plus possible de construire dans la commune. En supprimant le stade, 38.000 mètres carrés de terrain se libèrent. La mairie veut donc en profiter pour répondre à la forte demande de logements, tout en se débarrassant d'un stade qu'elle juge trop cher à rénover : "Nous sommes déjà engagés sur d'autres chantiers, souligne le maire Alain Got, la rénovation énergétique de l'école nous coûte déjà 1,3 million d'euros. On ne peut pas investir partout."

La question de l'eau

De son côté, l'opposition fustige le manque de concertation de la mairie et un projet anti-écologique. "On ne pouvait déjà pas répondre à la demande en eau des Laurentins et on souhaite accueillir encore des habitations supplémentaires, soupire Marie-José Amigou, élue dans l'opposition. On va mettre à mal ceux qui sont ici pour en accueillir d'autres, là encore dans de mauvaises conditions."