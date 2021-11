Un projet dans l'Yonne pour briser l'isolement des aînés

La Bourgogne est la 2e région de France où les aînés se sentent les plus seuls, derrière le Centre Val de Loire. Une jeune icaunaise a pour projet de créer un réseau social communal pour y pallier.

Plus de 3 millions de personnes de plus de 60 ans passent des journées entières sans parler à qui que ce soit. Pour favoriser le bien être de nos aînés et briser leur isolement, Sabrina Hohengarten à Vaudeurs a pour projet de monter une start-up " les rebelles" visant à mettre en place un réseau social communal.

Elle lance une cagnotte leetchi en ligne et un appel aux banques pour financer son projet.

France Bleu Auxerre : le projet est né de votre expérience dans votre village ?

Sabrina Hohengarten : Je réside depuis 8 ans au sein de cette petite commune de 400 habitants, j’ai pu observer les différentes problématiques liées à la ruralité. Dont notamment l’isolement social de nos aînés.

J’en ai fait l’expérience, puisque j’ai accompagné ma voisine, tout juste retraitée qui a été atteinte d’un cancer, je l’ai vu se battre durant 4 années contre cette satanée maladie. J’ai constaté l’impact qu’a eu sa dégradation physique sur sa vie sociale.

En quoi consiste votre projet ?

Il s'agit de mettre du lien avec les séniors, en passant par les mairies, en dynamisant les échanges et partager des documents.

On donnera la possibilité à nos aînés de partager leur savoir faire auprès des plus jeunes de leur commune. Nous proposerons aussi des prestations de bien être à domicile comme la coiffure et l'esthétique.

C'est compliqué parfois pour les séniors d'utiliser le numérique ...

Nous souhaitons initier l'usage du numérique auprès des séniors. Nos intervenantes à domicile seront munies de tablettes, pour qu'ils puissent consulter les publications de leurs proches.

Comment perçoit-on les signes de l'isolement ?

Les signes sont une dépression sévère, une perte d'appétit , le repli sur soi , des pensées morbides, voire de l'agressivité. En France le coup de la dépendance est de 30 milliards par an. En 2030 on comptera 30% de plus de séniors.

Vous avez besoin de qui et de quoi pour mener à bien votre projet ?

J'ai mis en ligne un formulaire de soutien sur "lesrebellesfrance.fr "et une cagnotte leetchi où on peut participer en fonction de ses moyens.