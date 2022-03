Richelieu : un projet de béguinage va voir le jour

La résidence comptera 23 logements indépendants, des espaces communs et un salarié à plein temps pour coordonner le projet. L'idée : proposer aux personnes âgées isolées de vivre ensemble, à prix modéré et au cœur de la ville.

C'est un mode de vie qui se popularise partout en France, et notamment en Indre-et-Loire. Après Tours, Richelieu va accueillir une résidence séniors en béguinage. Elle sera installée dans l'ancienne école primaire Jean Mermoz, aujourd'hui inoccupée. Le projet a été présenté ce mercredi aux habitants en réunion publique.

Un modèle venu du Moyen-Âge

Ce mode de vie s'inspire du béguinage apparu Moyen Âge, raconte Paul de Rochebouët, co-fondateur et président du groupe associatif Esprit Béguinage, en charge du projet de Richelieu. "À la sortie de la guerre de 100 ans, il y avait beaucoup de femmes veuves. Elles se sont constituées en communautés de vie pour travailler, subvenir à leurs besoins, se sécuriser entre elles."

Une solution alternative aux résidences services et aux EHPAD

Dernièrement, le béguinage pour personnes âgées s'est développé notamment dans les pays nordiques. Paul de Rochebouët, professionnel de l'immobilier, a été conquis par le concept. "Il présente une bonne solution entre le souhait collectif du maintien à domicile des personnes âgées, et la carence aujourd'hui des établissements spécialisés, que ce soient des résidences services qui sont très chères, ou des EHPAD, qui sont médicalisés et plutôt dédiés à la fin de vie et au grand âge", explique-t-il.

On a voulu combler ce trou dans la raquette

23 logements sociaux aux loyers modérés

Esprit Béguinage a donc racheté l'école désaffectée à la ville de Richelieu, pour en faire une résidence. Elle sera constituée de 23 logements sociaux indépendants : des T2 et T3 à prix modéré, de 400€ à 550€, mais aussi d'au moins une salle commune. Une salariée sera présente à plein temps, notamment pour proposer des activités et coordonner la vie en communauté.

Pour Etienne Martegoutte, maire de Richelieu, ce projet présente un double avantage. "À la fois pour la restauration du patrimoine, mais aussi dans sa philosophie. On a un vieillissement de la population, notamment dans nos territoires ruraux. On a aussi une évolution de la société : un délitement des solidarités intergénérationnelles, un déplacement géographique des familles", analyse-t-il.

On a donc des personnes âgées de plus en plus isolées, notamment dans nos territoires ruraux, qui recherchent une proximité, du lien social.

Les appartements ne sont pas réservés aux habitants de Richelieu, tous les seniors pourront postuler. La sélection des béguins se fera sur critères sociaux mais aussi en grâce à une lettre de motivation. Pour participer, il faut justifier d'une véritable envie de vivre en communauté. Les premiers emménagements auront lieu à partir de l'été 2023.