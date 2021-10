Un projet de bus "verts" pour relier le centre-ville au nord de Nice

Des bus à hydrogène ou électrique pour relier le centre-ville de Nice aux boulevards Gambetta et Cessole de Nice ? Ils pourraient relier le terminus Place Fontaine du Temple au nord de la ville vers le palais des Expositions à l’est par une ligne de Bus à Haut Niveau de Service. Ce projet était soumis à une concertation publique, elle a pris fin ce jeudi 28 octobre, mais il est encore possible jusqu'à samedi de donner votre avis par mail sur concertation.bhns-nice@nicecotedazur.org.

Ce projet doit faciliter les déplacements des habitants

Avec des passages tous les 8 minutes, ce moyen de transport, doit permettre de transporter 20.000 voyageurs par jour. Pour les habitants de Nice-Nord, plus besoin de finir à pied après avoir pris le tramway pour rentrer chez eux, ils pourront emprunter ce bus au niveau du Jardin Albert 1er voir du Palais des Exposition de Nice. Ce dernier longera la Promenade des Anglais avant de remonter le long Boulevard Gambetta, direction Cessole puis Saint Sylvestre. Pour se faire, il y aura deux voies dédiées à ces bus, une pour la montée et une pour la descente. L'objectif c'est de laisser la voiture au garage, réduire le trafic dans le centre ville. La métropole niçoise prévoit la construction de nouveaux parkings, un à la place de la station Avia Tzarewitch et un autre place Goiran, leur mise en place est prévue pour 2025.

Désengorger le centre-ville et le tramway

Tous les jours, la ligne 1 du tramway Ligne d'Azur transporte entre 100 000 et 120 000 voyageurs et d'après des études sa forte fréquentation découragerait de nouveaux usagers qui pourraient potentiellement l’utiliser. Avec cette nouvelle offre, la Métropole Nice Côte d'Azur espère un réaménagement de l'axe Gambetta, toujours très emprunté par les automobilistes. Selon Philippe Pradal adjoint au maire de Nice "Si un réseau de transport en commun fonctionne, il y a des chances pour que les gens ne soient plus dans une voiture. À ce moment là, je peux utiliser ma voiture lorsque vraiment je ne peux pas faire autrement mais avec ce dispositif, nous avons prévu _2800 véhicules en moins par jour sur le trajet Gambetta_."

Qu'en pensent les habitants ?

Une vingtaine d'habitants ont déposé leur avis dans le registre mis à leur disposition à la maison de l'environnement de Nice. La plupart se montrent favorables au projet même si des interrogations subsistent. Certains craignent que les voies latérales des bus ne viennent réduire un peu plus l'espace dédié aux automobilistes et n'engendrent de nouveaux embouteillages. Globalement pour les habitants du quartier Cessole, ces BHNS seraient un soulagement, "c'est vrai que c'est pratique pour les gens qui montent à pied comme moi. Pourquoi pas ? il faut essayer." Sur le même boulevard, Emmanuel Gomez tient un restaurant, le Batcha Baeïta " pour moi ce serait bien, car à l'heure actuelle, les véhicules stagnent derrière les bus orange dans la montée vers Saint-Sylvestre, car il n'y a pas de voie dédiée, donc je pense que ce projet est très bien".