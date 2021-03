Un projet de construction d'une salle polyvalente en bordure d'une oliveraie à Saint-Bénézet déjà contesté

L'oliveraie de la discorde à Saint-Bénézet (mi-chemin entre Nîmes et Alès). Le maire, Jérôme Baron, veut créer (dans les 2/3 ans) une salle polyvalent en plein coeur du village (295 Habitants). Rien à dire ? Pas sûr. Même si ce n'est qu'un projet - dans les 2 /3 ans dit-il - une association, "l'Olivier de Sait-Bénézet" (montée à la hâte pour la circonstance) rue dans les brancards. Pour faire de la place, il faudra déplacer une partie des oliviers plantés après le fameux gel de 1956.

Les élections ont eu lieu, je n'ai pas le souvenir que cette construction figurait dans le programme de la liste élue

Saint Bénézet village tranquille déchiré par un coup de tonnerre quand le projet "tenu à bas bruit" s'est propagé. Une salle polyvalente de 260M2 entre la nouvelle école et l'ancien temple. Crie d'orfraie des 25 membres de l'association. Première contre-attaque : une pétition avec près de 200 signatures - pas toutes du village reconnaît-on -. La parcelle AC38 lieu d'implantation et sa cinqntaine d'oliviers moins moins d'une dizaine déplacés affirme le maire. Ah bon !Jean-Marc Berquet.

Reportage à Saint-Bénézet (Gard) Copier

Pas de commentaire, on travaille à un projet intégré dans son environnement

"Quand c'est flou il y a un loup". Le prix 300.000€, moins ? Un loup et - apparemment - pas de consultation des villageois. La querelle se videra devant le tribunal administratif . "C'est sûr et on fera rempart de nos corps lors du déplacement éventuel des oliviers". Le maire, Jérôme Baron, choisit le silence et travaille à ce qui pour l'heure n'est pas encore sorti des cartons. Un projet sans doute ne nie pas l'association "l'olivier de St Bénézet" mais "c'est une nébuleuse". Par exemple "combien d'oliviers déplacés" parmi la cinquantaine présente ?

Jacques Chardounaud, président "L'olivier de Saint-Bénézet". Copier

On y vient s'y détendre même des villages alentours

Des oliviers déplacés qui seraient éventuellement replantés aux cotés de la station d'épuration du village, "on a connu mieux". Ils rejoindraient d'autres oliviers déplacés à l'occasion de la construction de la nouvelle école (même si un jardin partagé a été créé). Une salle polyvalente "qui n'est pas indispensable pour le village" et qu'en plus "on pourrait tout à fait faire ailleurs".

Crime lèse-poumon-vert de Saint-Bénézet (Gard). Copier