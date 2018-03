Sault, France

L'ancien hôpital de Sault est vide depuis 2011. Il est à vendre et un passionné de VTT veut l'acheter pour le transformer en camp de base pour les cyclistes et amateurs de sport pleine nature. Michel Navarro était chef d'entreprise dans le numérique dans la région lyonnaise mais il venait pédaler sur les sentiers du plateau de Sault. Il investit deux millions d'euros dans l'achat et la rénovation des 1 600 m² de l'ancien hôpital. Il faudra refaire les planchers, construire une extension pour ranger, laver et réparer les vélos. Un architecte de Carpentras mènera la restauration.

Camp de base pour passionnés de sports pleine nature

Trente cinq chambres de 2 à 4 personne seront proposées aux alentours de 40 euros pour un camp de base ouvert aux cyclistes mais aussi aux randonneurs. des salles de réunions sont prévues pour préparer les sorties en groupe. Le gîte Le Nesque proposera aussi la location de vélos à assistance électrique. Les restaurateurs de Sault seront associés pour proposer des repas.

Un enseignant de sports s'est associé à l'acheteur: Bernard Cumin a pris conseil auprès des présidents de clubs cyclistes pour concevoir le futur gîte : "une salle de séchage est prévue pour éviter de ramener dans la chambre les vêtements mouillés dans la chambre après une sortie". Michel Navarro explique que le projet n'est "pas axé sur une rentabilité exceptionnelle mais sur l'esprit de partage : on n'arrive pas avec nos millions pour faire ce qu'on veut. On souhaite s'intégrer dans le territoire".

Les deux associés attendent une aide de la région pour signer le compromis de vente. La mairie s'engage à creuser un parking face au futur gîte. Les deux promoteurs du gîte cycliste annoncent qu'ils s'installeront dans le bâtiment rénové.

VTT ou rando autour du rut du chamois pour un autre tourisme

Le gîte accueillera des cyclistes avec atelier, garage à vélo, salle de réunion pour préparer les sorties mais il n'y aura pas que le vélo! Daniel Villanova de Ventoux Passion Nature est guide de randonnée pédestre ou en VTT : "notre secteur est exceptionnel avec des centaines de km de ballades. Le Ventoux, c'est davantage de la randonnée pédestre et VTT que le vélo de route qu'on nous impose. On veut amener des gens sur l’automne et le printemps avec des activités comme l'écoute du brame du cerf ou le rut du chamois".

A Egobike, la structure VTT du Ventoux, Olivier Bruneau estime que ce futur gîte est "fantastique pour nos activités en itinérance à la rencontre des producteurs et artisans du plateau de Sault". Au magasin de vélos Albion Cycles, Nicolas Inbalsano considère que "cette pièce maîtresse d'hébergement à Sault nous apportera des clients; le monde attire le monde". A l'office de tourisme du Pays de Sault, Elsa Aptel veut faire monter des TO, "des tours opérateurs encore trop basé dans la plaine comtadine et le Lubéron. Les clubs de vélos viennent pour rouler sans leur famille. Si on sait les accueillir à vélo, on espère qu'ils reviendront ensuite en voiture en famille".

Le gîte Le Nesque installé dans l'ancien hôpital de Sault prévoit d’accueillir ces premiers cyclistes en mars 2020.