Entre la route de Toul et la Moselle, un projet de lotissement prévoit une cinquantaine de logements neufs dans le village de Maron. Le terrain est une ancienne friche avec une voie ferrée désaffectée. Certains riverains résistent au changement.

Maron, France

"L'enfer, c'est les autres, comme on dit". Le maire de Maron, Jean-Marie Butin, rappelle la formule de Sartre lorsqu'il évoque l'opposition à ce projet de lotissement neuf. "Nous ne sommes pas ici sur un terrain remarquable. C'est une friche qui peut être valorisée", selon l'élu.

Entre la route de Toul en surplomb et la Moselle qui coule en contrebas, cette bande de pelouse, où les promeneurs peuvent déambuler sur l'ancienne voie ferrée, est devenue "un site de loisirs où on bien aime lâcher nos gamins. J'ai toujours connu ça, depuis que je suis tout petit", raconte Pascal. Ce retraité, arbitre de football bénévole, est l'un des artisans de l'association "Maron Nature", constituée pour dénoncer le projet.

L'ancienne gare de Maron, indice de cette friche ferroviaire qui pourrait être aménagée pour accueillir une cinquantaine de nouveaux logements. © Radio France - Laurent Watrin

Avec 50 nouvelles maisons, "on aura du bruit et on va détruire la seule zone de loisirs du village", estime Claude, un autre riverain pas très chaud pour changer ce coin de Maron.

Une friche ferroviaire appelée à devenir un lotissement

Cet avenir des "Bosquets", à Maron, est soutenu par la communauté de communes Moselle-et-Madon, après que le plan d'occupation des sols a été voté en 2011. Le projet anticipe l'arrivée de nouveaux habitants sur les hauteurs de l'agglomération de Nancy. Le plateau de Brabois n'est qu'à vingt minutes de voiture.

"Parlons-en, des voitures ! Il y en a déjà trop", peste Jean-Paul. Le trafic représente 2 500 véhicules par jour actuellement, selon une étude du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Les déplacements quotidiens viennent de Nancy, Villey-le-Sec, Chaligny, Sexey-aux-forges.

Le maire du village tente d'apaiser les craintes en expliquant notamment que les études environnementales et la concertation publique ne sont pas terminées. Jean-Marie Butin veut aussi convaincre de l'intérêt d'accueillir de nouveaux habitants : "cela permettra de sauver l'école et de relancer les commerces".

Ces dernières années, Maron a perdu des habitants : la commune est passée sous la barre des 900 résidents. Certains opposants au projet redoutent de voir arriver des locataires en logement social... "Il y a aussi des racistes et des peureux, dans ce village qui vieillit", raconte une habitante plus jeune que la moyenne.

Un lotissement à Maron pourrait donc intéresser du monde. Les dernières études de projet sont attendues. Une réunion publique d'information est prévue le 30 mai prochain. Les panneaux de l'opposition n'auront probablement pas disparu d'ici là.