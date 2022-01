Un projet de méthaniseur à Bétheny ennuie la future microville de Courcy

Entre le projet de la commune de Courcy et le projet de la commune de Bétheny, il n'y a qu'une route. Nous sommes sur l'ancienne base militaire 112 : à gauche, la maire de Courcy Martine Jolly veut créer une microville et à droite, de l'autre côté du grillage, c'est un méthaniseur qui pourrait voir le jour dans la commune de Bétheny.

"Plus près de nous ce serait chez nous !" ironise Martine Jolly, "Ils ont 340 hectares à utiliser et ils viennent mettre leur méthaniseur juste en face de nos terrains". Des terrains constructibles qu'elle craint de voir dévalorisés à cause de la construction voisine. "Je ne suis pas contre le méthaniseur, c'est une bonne chose pour l'environnement, mais pas ici".

Des craintes injustifiées selon la mairie de Bétheny

C'est la ferme expérimentale Terrasolis, déjà implantée sur une partie de la base 112, qui porte le projet de méthaniseur et le porte-parole du projet, Patrick Charpentier, affirme que c'est le meilleur emplacement : "Parce que nous sommes proches d'un point d'injection de GRDF, pour injecter le gaz qui sera produit et aussi parce que c'est l'ancien site de stockage du gasoil de l'armée, pour lequel il était difficile de trouver une reconversion".

Quant aux nuisances que pourrait engendrer ce méthaniseur, le maire de Bétheny se veut rassurant : "Les méthaniseurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 40 ans ! Ce sera le même que celui de Cernay, je m'y suis rendu souvent, et il n'y a aucune odeur et aucune gêne", explique Alain Wanscoor.

Le projet de méthaniseur n'est pas encore fait puisque la décision est aujourd'hui entre les mains du Préfet de la Marne : une information publique court jusqu'à la fin du mois de janvier. La maire de Courcy, Martine Jolly, a d'ailleurs écrit au Préfet Pierre N'Gahane afin de l'alerter sur ses réserves.

A gauche, la ville de Courcy et à droite la ville de Bétheny © Radio France - Aurélie Jacquand

La maire de Courcy, Martine Jolly, sur la route qui sépare les deux projets, sur le terrain de l'ancienne base 112 © Radio France - Aurélie Jacquand

Les premières implantations d'ici 2 à 3 mois dans la microville de Courcy

Avec ou sans ce méthaniseur comme voisin, la microville de Courcy est désormais sur de bons rails : "Depuis le mois de septembre on assure deux à trois visites par jour, même certains week-end, de personnes ou d'entreprises qui pourraient s'installer ici", explique Jérôme Cordelier, le directeur général de la SIC qui gère le lieu. Sur 70 hectares, seront réunis des logements, des services, des entreprises, des lieux de formations...

Les bâtiments de l'armée, toujours debout et en bon état, seront rénovés, ce qui représente 45 000 mètres carrés disponibles. D'autres bâtiments seront construits, "En écoconstruction et bioconstruction", précise Jérôme Cordelier. Les premiers travaux pourraient commencer dans les semaines qui viennent et les premières installations pourraient intervenir d'ici deux à trois mois, assure-t-il. Quant à l'ancienne place d'armes, elle sera le coeur de la ville : "On peut imaginer qu'il y ait un marché ici régulièrement ou même des événements culturels".

Les premiers à s’installer dans cette Microville seront justement les membres de la Sic, qui doivent emménager cette semaine dans l’ancien mess des officiers.

Le monument aux morts, sur l'ancienne place d'armes de la base 112, qui sera le coeur de la microville de Courcy © Radio France - Aurélie Jacquand