Un projet de méthaniseur divise à Condat-sur-Trincou

Les habitants de Condat-sur-Trincou en Périgord Vert, ont encore une petite semaine pour donner leurs avis sur le projet de méthaniseur et consulter le documents en mairie. La consultation publique se termine le lundi 10 mai prochain. Le dossier avec les cahiers de la consultation publique seront ensuite transmis à la préfecture de la Dordogne.

Trois agriculteurs à l'origine du projet

Trois agriculteurs portent ce projet avec la SAS Condat Energie Verte. Ils souhaitent construire, sur un terrain qui leur appartient, un méthaniseur, c'est-à-dire une structure capable de produire des énergies renouvelables et en l’occurrence du biogaz à partir d'eau usées, de boues et de composés organiques. Dans un communiqué, ils expliquent que ce méthaniseur répond à une vocation écologique mais aussi économique car il permet "de diversifier nos activités dans un contexte difficile pour le milieu agricole".

Ce méthaniseur doit traiter des boues agricoles mais aussi des boues d'autres entreprises du secteur. Il s'agit "d'un projet mûrement réfléchi depuis cinq ans [...] à taille humaine et agricole" et qu'il est soutenu "par la Région Nouvelle-Aquitaine et par l'Agence de la transition écologique de Nouvelle-Aquitaine (ADEME)". Les porteurs de projet rappellent également dans ce communiqué l'objectif fixé par la loi : d'ici à 2030, 10% du gaz doit être d'origine renouvelable.

Une localisation inadaptée pour les riverains

Pour les riverains, ce n'est pas tant le projet qui pose problème mais sa localisation qui "n'est pas du tout adaptée" selon Patrick Platteau. Cet habitant vit dans le hameau des Vignes qui comprend 13 habitations. Le méthaniseur devrait être situé à 400 mètres de sa maison avec un risque selon les riverains que leurs maisons perdent de leur valeur. D'après Christian Mazeau, un autre habitant des Vignes et membre lui aussi du collectif, toutes les maisons situées dans un rayon de un à trois kilomètres seront impactées.

Au-delà des ces effets, les habitants des Vignes craignent au quotidien des nuisances sonores et olfactives. Ils sont inquiets aussi sur la sécurité du méthaniseur et sur les risques de pollution. Enfin, ils estiment que la route n'est pas adaptée à la circulation des camions autour d'un carrefour autour de la route départementale 78 qu'ils décrivent comme très dangereux et accidentogène. Le maire de la commune affirme qu'un aménagement est possible avec "un tourne-à-gauche" mais pour le collectif, il s'agit de "rafistolage".

Les riverains qui ont appris l'existence du projet à l'été 2020 ont monté un collectif et lancé une pétition qui a recueilli environ 160 signatures. Ils ont également rempli les cahiers de remarque en mairie pendant cette période de consultation publique.

Un projet positif malgré les inconvénients selon le maire

Le maire de Condat-sur-Trincou, Francis Millaret a signé la demande d'autorisation qui permet aux porteurs de projets de déposer un dossier à la préfecture de la Dordogne car c'est la préfecture qui va valider ou non le permis de construire du méthaniseur. "On a servi de boîte aux lettres" résume Francis Millaret qui a été interpellé sur le sujet par les riverains.

Le maire estime que le projet de méthaniseur est positif pour la commune malgré les inconvénients : "Il faut savoir ce que l'on veut. On est contre les éoliennes, contre le nucléaire et tout. Moi je pense que cela peut être un plus pour la nature. Je reconnais que cela peut apporter des nuisances [...] mais il y a toujours du pour et du contre".