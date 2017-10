Un projet de micro-crèche à Châteauroux

Une microcrèche va ouvrir ses portes en novembre tout près de Cap Sud Saint-Maur. Le projet est porté par un couple d'anciens restaurateurs en reconversion.

Il reste encore quelques lits à installer, la baignoire est dans son emballage plastique, mais les choses prennent forme... "Il faut que tout soit près dans un mois ! Mais ça va aller" sourient Kévin et Delphine.

Ce couple de trentenaires, anciennement restaurateurs à Saint-Malo en Bretagne, a décidé d'un changement total de carrière. "Nous voulions nous rapprocher de la famille de Delphine, qui est berrichonne. Et puis nous voulions un travail davantage compatible avec la vie de famille. Nous avons trois petites filles de 3, 4 et 6 ans" raconte Kévin.

Des enfants qui ont été elles-mêmes pensionnaires d'une micro-crèche. D'où l'idée du couple. "*__Nous avons acheté une maison, un pavillon classique dans un petit lotissement, rue du Pré Naudin à Châteauroux. Et nous avons tous démonté, en ne gardant que les 4 murs. ***Nous avons engagé de gros travaux pour tout mettre aux normes** : des peintures dépolluantes, l'électricité a été remontée à 1,40 mètre pour que cela ne soit pas à hauteur d'enfant, on a des radiateurs avec des caissons froids anti-brûlures...\" énumère Kévin.

Une cuisine locale et bio

Petit plus de cette future crèche : le couple fera lui-même la cuisine. "C'est Kévin qui s'en occupera. On ferra le plus possible en bio, et en local, pour faire connaitre la richesse des produits berrichons. A terme, si on obtient les autorisations, on voudrait faire un petit potager pour cuisiner aux enfants les légumes du jardin..." explique Delphine.

La micro-crèche "Les P'tites Canailles" pourra accueillir 10 enfants. Le couple s'adresse en particulier aux commerçants et aux entreprises de la zone Cap Sud : "Nous aurons des horaires élargis et un accueil le samedi. On prendra les enfants de 3 mois à 6 ans. On peut même faire signer des conventions avec les entreprises : pour les parents, ca leur permet de payer moins cher la garde de l'enfant et pour l'entreprise, c'est défiscaliser... Tout le monde est gagnant !"

Le couple a investi au total 230.000 euros dans ce projet. Delphine, fraîchement diplômée, travaillera aux côtés d'une infirmière de puériculture, une éducatrice de jeunes enfants et une titulaire du CAP Petite enfance.

La micro-crèche devrait ouvrir le 15 novembre.