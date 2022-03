Un projet de parc éolien annulé par le Conseil d'Etat à l'ouest de Béziers

Le Conseil d'Etat a annulé un projet de parc éolien dans le parc naturel régional du Haut Languedoc. Le jeudi 10 mars, il a retoqué un arrêté préfectoral qui autorisait la destruction d'espèces protégées à Ferrières Poussarou pour la construction de 10 éoliennes. La juridiction a considéré que l'intérêt public de la construction de ces 10 éoliennes n'était pas assez important pour justifier la destruction de ces espèces.

Un long combat

C'est le résultat d'une longue lutte menée par une dizaine de riverains. Dont Stéphane Quiquenez, président de l'association de sauvegarde des Avant-Monts. "On est soulagés et content que finalement nos arguments ont été entendus. C'est 8 ans de procédure, 10 ans de projet. C'était quand même lourd. On n'est pas des spécialistes, ça fait beaucoup de travail et d'argent pour aboutir à ça. On n'est pas des gens très riches avec des châteaux. On est juste des gens ordinaires. Donc on est content d'avoir réussi, à force, à faire arrêter ce projet." Même si pour lui, la problématique est plus large. Il voudrait que ce type de projets soient discutés avec les habitants avant de les lancer. "On donne la main à des industriels qui regardent la facilité d'implantation et la qualité du vent, c'est tout. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Sans regarder vraiment les enjeux environnement ni concerter les habitants."