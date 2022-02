Trop de bâtiments historiques à proximité : dans le Loiret, un projet de parc éolien rejeté par la justice

La Cour administrative d’appel de Nantes vient d’annuler l’autorisation environnementale qui avait été délivrée en janvier 2020 pour un parc éolien à Barville-en-Gâtinais et Egry. Un projet lancé par les services de l’État et la société Centrale de Production d’Énergies Renouvelables (CPENR), une filiale du groupe allemand Abo Wind, qui souhaitait implanter huit éoliennes.

Mais la justice a donné raison aux opposants, comme l'ont révélé nos confrères d'Actu Chartres : l’association Sauvegarde du Patrimoine et de la Qualité de vie du Beaunois, l’Association locale pour la Sauvegarde des Paysages, du Patrimoine et de l’Environnement du Beaunois (ALSPPEB), 13 riverains et deux communes, Boynes et Beaune-la-Rolande. La cour administrative d'appel estime qu’il y a trop de bâtiments historiques, des églises et des monuments en « covisibilité » des éoliennes prévues jusqu'à 188 mètres de haut.

Un enjeu financier

L'arrivée des éoliennes, c'est une rentrée d'argent pour Ludovic Roux, agriculteur sur la commune d'Égry dans le Loiret. Dans le projet qui vient d'être rejeté par la justice, deux éoliennes sont prévues sur ses terres. Mais pour lui, il n'y a pas que des avantages. "Il ne faut pas compter sur cet argent pour vivre. Personnellement c'est aussi des contraintes. Ça fractionne des parcelles. C'est aussi des contraintes par rapport aux traitements et pleins d'autres critères."

Sur la route entre Egry et Barville en Gâtinais, plusieurs éoliennes sont prévues © Radio France - Julien Frenoy

L'argent, c'est aussi la problématique rencontrée par le maire de la commune d'Égry, Jean-Louis Dujardin. Dans sa commune de 370 habitants, l'arrivée de trois éoliennes aurait permis de faire rentrer un peu plus de 50 000 euros. "S'il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas de rentrée fiscale et donc tous les projets tombent à l'eau. Il faut savoir que cette rentrée fiscale, c'est près de 25% de notre budget de fonctionnement, c'était très important."

Jean-Louis Dujardin, maire d'Egry (45) © Radio France - Julien Frenoy

Les maisons vont perdre de leur valeur

Mais à sept kilomètres d'Égry, il y a la commune de Boynes où son maire Thierry Barjonet s'oppose à voir des éoliennes dans son champ visuel et les communes voisines. "Une fois que nos paysages seront dégradés, on ne pourra pas revenir en arrière. Évidemment sur le coup, on va avoir un budget municipal avec un peu plus d'argent mais les maisons vont perdre de leur valeur et pour l'attractivité, ce ne sera plus la peine d'en parler."

Thierry Barjonet, maire de Boynes (45) © Radio France - Julien Frenoy

Pour l'instant, le projet est donc au point mort. La société AboWind a encore un mois pour déposer un recours afin d'obtenir l'implantation des éoliennes.