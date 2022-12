Un projet de parc solaire installé sur une réserve d'eau potable à Marseille inquiète les habitants

Les habitants du 13e arrondissement au nord-est de Marseille s'inquiètent d'un projet de parc photovoltaïque qui serait installé sur une réserve d'eau potable au pied du massif de l'Étoile. Le premier du genre en France. Un projet né en 2019, porté par EDF et la société du canal de Provence. Il consiste à installer 12 hectares de panneaux solaires, soit plus de 70% de la surface totale du bassin, sur le réservoir du vallon de Dol creusé en 1973. Il fournit en eau potable un Marseillais sur trois. Plus de 3 millions de mètres cubes d'eau, directement acheminés du Verdon, par le canal de Provence.

Une première en France sur une retenue d'eau potable

Les opposants au projet craignent d'abord pour leur santé avec le risque de pollution de l'eau en contact prolongé avec les flotteurs en plastique ou des pièces métalliques.

Philippe Musarella renchérit. Pour le président de l'association pour la sauvegarde du poumon vert de Saint-Mitre , ce projet peut mettre en danger la santé des Marseillais.

Aigle de Bonelli, lézard ocellé, héron cendré, grand cormoran : une biodiversité menacée ?

Au-delà du risque pour la santé des habitants, les opposants au projet soulignent le risque écologique dans une zone classée Natura 2000. Monique Bercet, la présidente de Colinéo une association pour la préservation des collines de l'Étoile et du Garlaban se bat pour préserver une biodiversité déjà menacée.

Une décision attendue avant Noël

Le projet de parc solaire entre dans sa phase finale. Après une concertation lancée il y a trois ans et une enquête publique terminée fin novembre, le commissaire enquêteur doit rendre son avis d'ici le 24 décembre.