L'agglomération Valence-Romans qui porte le projet vient de le présenter aux riverains et aux habitants. Près de deux hectares et demi doivent être aménagés. D'après les esquisses présentées, il y aura au centre une plaine enherbée, entourée de gradins naturels, puisque le site est en dénivelé, gradins végétalisés. Sur cette plaine pourra être installé un écran géant pour diffuser des films d'animation.

Ecran de cinéma sur la "plaine événementielle" du parc - Agence Laverne Paysagiste

Une grande pergola abritera par ailleurs des tables pour travailler ou déjeuner. L'aire de jeux pour enfants aura pour ambition de leur faire expérimenter les principes de la création d'une image animée.

Esquisse du futur parc de la Cartoucherie à Bourg-les-Valence - Agence Laverne Paysagiste

Un lieu de rencontre entre le Pôle animation et le grand public

L'ambition, c'est d'ouvrir ce site de la Cartoucherie explique Thierry Laverne, paysagiste urbaniste en charge du projet.

Aujourd'hui, le public n'est pas invité sur ce pôle de l'image, parce que l'activité requiert une certaine confidentialité. Ce parc, ce pourrait être le lieu de rencontre entre le public qui verrait le pôle de l'image, et les entreprises qui ne veulent pas trop se dévoiler mais pourraient trouver dans le parc les moyens de montrer ce qu'elles font. - Thierry Laverne

Le but affiché par l'Agglo, c'est bien de renforcer l'identité et l'attractivité de ce Pôle Animation. Des studios comme Folimage, TeamTo, l'école La Poudrière ont commencé à s'installer en 2009 dans les bâtiments qui étaient à l'abandon depuis plus de trente ans. Des bâtiments qui avant abritaient la plus grosse usine de munition pour l'armée française, et qui avant encore, avant 1870, étaient une usine textile. Depuis 2009, la Cartoucherie, ce sont plus de 400 emplois dans des entreprises spécialisées dans l'image et l'animation.

Ouverture prévue fin 2019

Le budget annoncé par l'Agglo est de 2 millions 720 000 euros hors taxe, et sans compter la dépollution du site. Il y a quelques traces de métaux lourds et d'amiante dues aux anciennes activités, aux anciens bâtiments démolis sans précaution. La facture sera de plus de 3 millions d'euros donc.

Les travaux devraient débuter en fin d'année, et le parc ouvrir au public fin 2019.