Un projet de recherche avec la fac de STAPS inquiète les étudiants en kiné d'Orléans

À l'Université d'Orléans, les étudiants de l’école de kiné s'inquiètent d'un projet de fusion avec la fac de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) de l’Université. Il y a des désaccords sur l’avenir de l’école et son orientation vers la recherche. L'université se porte candidate pour construire un pôle et un laboratoire de recherche sur la rééducation, la réadaptation et la motricité. Ce laboratoire concernerait aussi les STAPS. Et ce projet crée des tensions qui sont à l’origine de trois démissions "officielles" dans le corps enseignant en kinésithérapie.

L'incompréhension des étudiants

Durant leurs études, les étudiants en kiné et en STAPS travaillent tous sur le corps humain. C'est dans cette optique qu'un laboratoire de recherche pourrait voir le jour en septembre 2023 à Orléans. Mais du côté des étudiants en kinésithérapie, on y voit un projet de fusion qui les mettrait au même niveau que les STAPS explique Jeanne Gaschignard, présidente de Kinergy, l'association des étudiants en kiné. "On a l'impression que nos compétences seraient noyées avec une autre profession qui n'a rien à voir sur beaucoup de points. Ajoutant que la kinésithérapie c'est grâce à une formation professionnalisante que l'on sort avec le diplôme de kiné avec des compétences vraiment définies. Les études de STAPS permettent un grand champ de diplômes, de professions et de débouchés possibles. C'est aussi ce qui nous pose problème car ce n'est pas très cohérent entre ces deux diplômes."

La kinésithérapie a besoin d'avoir des preuves scientifiques - Anabelle Couillande, directrice de l'école de kiné d'Orléans

Pour Anabelle Couillande, directrice de l'école de kiné d'Orléans, il n'y aura pas de changements ni dans la formation initiale, ni dans le contenu. C'est au contraire une chance pour les étudiants d'avoir accès à ce laboratoire. "C'est avoir la possibilité d'avoir un enseignement adossé à la recherche en sachant que la kinésithérapie a besoin d'avoir des preuves scientifiques sur sa pratique."

C'est l'Université d'Orléans qui porte ce projet. Son président, Éric Blond, explique que ce n'est pas une alliance contre nature et qu'il y a des points communs entre toutes ses formations. C'est aussi une source de financement supplémentaire dans un contexte économique difficile pour les universités et l'assurance de pérenniser et enrichir les deux formations. "L'objectif est que les gens sachent que pour se former dans ce domaine-là, il faut venir à Orléans. Il y aura aussi une évolution du nombre de personnes formées. L'idée est que l'on va mettre beaucoup de formation en apprentissage dès la Licence." Une réponse concernant l'appel à projet est attendu pour avril.