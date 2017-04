Un projet de supermarché coopératif à Clermont-Ferrand

Sur un modèle américain, ils veulent monter un supermarché où les clients sont aussi ceux qui choisissent les produits à vendre, fixent les prix et donnent de leur temps pour faire tourner la structure.

Le principe est en train d'essaimer un peu partout en France : Montpellier, Bordeaux, Paris, Nantes ou encore Clermont-Ferrand où des citoyens réfléchissent en ce moment à monter leur supermarché coopératif. "Le modèle vient du quartier de Brooklyn à New-York ", raconte Thierry Mattio, l'un des participants au projet clermontois. Là-bas le magasin "Park Slope Food Coop" tourne depuis maintenant quarante ans grâce à ses 17 000 membres. Un succès médiatisé en France via un documentaire sorti l'an dernier. A Clermont-Ferrand, la projection initiée fin mars par des membres de la Doume (Association pour le développement des monnaies locales dans le Puy-de-Dôme) lance officiellement le projet.

3 heures de bénévolat par mois

"Dans un supermarché coopératif, il n'y a pas de clients mais des coopérateurs qui s'engagent à venir travailler pour le supermarché, la plupart du temps, 3 heures par mois", explique Thierry Mattio. Un travail bénévole de caisse, mise en rayon ou encore gestion, en échange de quoi les coopérateurs reprennent la main sur le type de produits vendus dans leur supermarché et sur leurs prix. "On veut des produits de qualité, de circuits courts, on veut connaître les producteurs." Et côté prix, sans objectif de profit ni lourdes charges de personnel, c'est la promesse de produits vendus "20 à 40% moins cher en circuit court".

Reste à trouver le local et surtout les bonnes volontés et les compétences pour mener le projet à bien. Dans l'idéal un bon millier de personnes. Pour plus d'informations, consultez le site provisoire du projet de supermarché coopératif clermontois.