Un projet de valorisation pour les vestiges du maquis de Lorris, en forêt d'Orléans

Au Carrefour de la Résistance, au cœur de la forêt d'Orléans, des maisons forestières délabrées entourent le mémorial, hommage aux résistants et aux civils du maquis de Lorris, tombés durant la Seconde guerre mondiale, certains tués à cet endroit-même. "On a un site merveilleux, dont il faut parler avec douceur et conviction" résume Denis Godeau, président de l'AFAAM (Association des Familles et Amis des Anciens du Maquis de Lorris). Pour éviter au site de se délabrer davantage, pour le valoriser, aussi, et lui donner un aspect plus "pédagogique", l'association a signé mardi 18 avril une convention avec l'Office national des forêts (ONF).

Le mémorial et une maison forestière en ruine, devant laquelle on aperçoit des cénotaphes © Radio France - Camille Huppenoire

Car l'Etat est propriétaire de ce Carrefour de la Résistance, entretenu par l'ONF et situé au croisement de quatre communes : Lorris, Les Bordes, Ouzouer-sur-Loire et Montereau. "Nous faisons au mieux depuis de nombreuses années. [Mais] il y a eu une prise de conscience de notre part que nous n'étions pas les mieux armés pour gérer les éléments de mémoire" confie Christophe Poupat, directeur de l'agence ONF Val de Loire. "Il était nécessaire d'identifier un porteur de projet capable d'initier une nouvelle ambition." Cette convention est une AOS, une autorisation d'occupation pour services d'intérêt général. L'association, dans le respect des règles forestières et sous réserve de financements, va pouvoir développer son projet, pour lequel elle a déjà choisi un architecte.

"Mon père m'avait fait promettre de prendre soin de ce lieu"

Dans la liste des travaux à effectuer dans le cadre du projet : paver le mémorial, restaurer les maisons forestières, les cénotaphes, ajouter un théâtre de verdure pour les visiteurs et de nouveaux panneaux explicatifs. Un soulagement pour Denis Chéron, fils d'un des maquisards de Lorris, qui voyait avec inquiétude le site s'abîmer au fil des ans. "Mon père m'avait fait promettre de soutenir le projet, de prendre soin de ce lieu. Il disait 'tous mes copains qui sont restés là"... car il en a perdu quelques-uns, dont un cousin" raconte-t-il. "Quand je vois l'état dans lequel c'est, je me dis, il est temps qu'on s'y mette !" D'autant que la mémoire vive du maquis est quasiment éteinte : seuls deux maquisards de Lorris sont encore en vie, tous deux centenaires.

Les maisons forestières, trop délabrées, sont actuellement interdites d'accès © Radio France - Camille Huppenoire

L'AFAAM ne veut pas seulement entretenir le souvenir du maquis de Lorris. Ce projet baptisé "aux sources de la mémoire" doit aussi faire la part belle à l'histoire de ce carrefour, autrefois village forestier. "Il y avait des scieries, des plantations, il y avait même une poste" s'enthousiasme Denis Godeau. "C'est cette vie aussi que je veux faire connaître." L'AFAAM présentera son projet aux collectivités en juin, dans l'espoir d'obtenir des financements. Elle va aussi souscrire à la fondation du patrimoine et espère voir le site bientôt inscrit sur la liste des monuments historiques.