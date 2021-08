Un projet immobilier à moins de 50 mètres d'une ferme sème la discorde en Savoie

Deux immeubles à l'apparence de chalets vont être construits à côté d'une ferme agricole à Saint-Avre, dans la vallée de la Maurienne. Une pétition pour empêcher ce projet a été lancée par la famille d'agriculteurs concernée, appuyée par un collectif.

Les bâtiments, dont la construction est prévue pour 2022, se trouveront à 39 mètres de l'exploitation agricole. Or, selon la Chambre d'agriculture, qui a émis un avis défavorable au projet, la distance minimum conforme est de 50 mètres. Le maire de la commune, Simon Pouchoulin, a pourtant validé le permis de construire.

"L'avis de la Chambre d'agriculture n'est que consultatif", se défend le maire. "Le promoteur a obtenu son permis puisqu'il construit sur une autre zone, constructible et urbanisable depuis le plan local d'urbanisme (PLU) du printemps 2015".

Les deux bâtiments doivent être construits à 25 et 39 mètres de la ferme, alors que la Chambre d'agriculture en impose 50 au minimum. © Radio France - Justine Leblond

Une proximité qui dérange

Une proximité qui posera problème aux agriculteurs et aux habitants d'après les fermiers. "Il y a des mouches et du bruit... Mon beau-père est tous les jours à six heures du matin à la ferme", décrit Magalie Milleret. "Nous la grasse matinée on ne connait pas", ajoute Stéphane Milleret.

Une crainte qui n'a pas lieu d'être d'après le maire de la commune. A Saint-Avre, il y a de nombreuses fermes entourées d'habitations.

"Au bout d'un moment, les voisins en auront marre et se retourneront contre nous" - Magalie Milleret, agricultrice

Mais ce n'est pas le fait d'avoir des nouveaux voisins qui dérange la famille d'exploitants agricoles. C'est le nombre d'habitations prévu : dix-neuf logements doivent voir le jour.

Reportage de Justine Leblond Copier

Les habitants doivent rencontrer le maire et la Direction départementale des territoires (DDT) ce jeudi 5 août. Simon Pouchoulin leur propose notamment de mettre tous leurs animaux dans le nouveau bâtiment qu'ils sont en train de construire, car celui-ci se trouve à 53 mètres du terrain. Mais les agriculteurs n'entendent pas cette solution : c'est un endroit pour les vaches laitières, il n'est pas adapté aux chèvres ou aux chevaux.