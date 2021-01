Un projet, une envie ? Annecy lance son premier budget participatif

"Ne restez pas dans votre canapé à être mécontent, proposez des projets" La philosophie du budget participatif résumée par Benjamin Marias. Avec ce dispositif, le 1er adjoint au maire de la commune nouvelle d’Annecy veut impliquer les habitants dans la vie locale. "C’est un changement de paradigme, poursuit-il. Avec le budget participatif, les annéciens vont pouvoir prendre part aux orientations données à la ville."

Vote des habitants

Inventé au Brésil et déjà utilisé en France plusieurs villes dont Paris et Angers, ce concept permet aux habitants, associations et même aux personnes travaillant sur la commune, de déposer un projet d’aménagement (cf ci-desous). Une jardinière, un hangar à vélo, une aire de jeux… Seules contraintes, il faut qu’il soit d’intérêt général, de la compétence de la ville et sur son territoire. "Ensuite, entre fin mai et début juin, ce sont les habitants eux-mêmes qui voteront pour choisir le ou les projets retenus", explique Benjamin Marias.

"Un engagement fort de la ville"

Promesse de campagne de la nouvelle équipe municipale, ce budget participatif a été doté d’une enveloppe d’un million d’euros. "C’est un engagement fort de la ville, assure Marie Bertrand, adjointe en charge du renouveau démocratique. Cela représente 7,80 euros par habitant alors que la moyenne française des budgets participatifs tourne autour de 5 euros."

Le budget participatif permet d’impliquer les habitants et de leur poser la question sur la manière dont ils veulent voir évoluer leur territoire." - Marie Bertrand, adjointe en charge du renouveau démocratique

📻 ÉCOUTEZ Marie Bertrand, adjointe en charge du renouveau démocratique. Copier

Calendrier du premier budget participatif d’Annecy

Jusqu’au 5 mars : dépôt des projets sur la plateforme numérique jeparticipe.annecy.fr

sur la plateforme numérique jeparticipe.annecy.fr 8 mars à mi-mai : vérification par la ville que les projets respectent les critères

Mi-mai à mi-juin : vote des habitants sur le site jeparticipe.annecy.fr ou dans les urnes installées dans les services municipaux

sur le site jeparticipe.annecy.fr ou dans les urnes installées dans les services municipaux Fin juin : annonce des projets qui auront recueilli le plus de voix et validation de leur financement par le conseil municipal