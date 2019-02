Un promoteur belge construira un hôtel quatre étoiles et 75 appartements à Malaucene

Malaucène, France

A Malaucène, la mairie a signé une convention mercredi après midi avec un groupe belge pour la démolition d'une partie des papeteries fermées depuis 2009. Le groupe belge Vintour explique qu'il construira un hôtel 4 étoiles de 80 lits sur l'emplacement des anciennes papeteries. 75 logements locatifs seront aussi construits dans un village vacances entre la source du Groseau et la chapelle historique.

Vendre des villas pour financer la construction de l’hôtel dans les ruines

Le groupe belge Vintour est spécialiste de la rénovation de bâtiments anciens. Il envisage de créer un hôtel de 80 lits 4 étoiles à la place des bâtiments en ruine de la papeterie fermée depuis 2009. Lode Waes, le président de Vintour, explique que "la friche industrielle est très importante. Pour que le projet soit rentable, il faut vendre des villas dans la partie haute pour financer la partie basse", c'est à dire l'hôtel dans les ruines de la papeterie. Des investisseurs intéressés par le projet hôtelier se sont désistés mais le promoteur spécialiste de la réhabilitation de bâtiments anciens est optimiste pour trouver un nouvel investisseur.

Sur la partie haute, les belges investissent 60 millions d'euros dans des hameaux : 27 appartements sont prévus dans un bâtiment face à l'ancienne fabrique. Le style industriel des papeteries devrait être respecté. Des hameaux de 34 unités seront également construits. Une quinzaine de maisons individuelles seront bâties dans le style "restanque" selon l'architecte. Jacques Ongenaet, le chef de projet, précise que les bâtiments s'intégreront dans la ligne des paysages ou de l'aqueduc. Le promoteur ne présente aucun calendrier ni photo de son projet. Des opposants ont déposé un recours contre le plan local d'urbanisme. Vintour s'engage à déposer une demande de permis de démolir et d'aménager dans les six mois.

Remettre le Groseau dans son lit

La convention signée entre le maire et les investisseurs est nécessaire avec la commune en zone montagne. Elle rassure le maire Dominique Bodon : "les promoteurs ne sont pas des philanthropes. On ne voulait pas qu'un promoteur arrive et nous prenne le bon pour nous laisser le mauvais. La convention garantit au maire de Malaucène que l’hôtel se fera bien même s'il s'agit de la partie de la friche la plus abominable". Sept hectares sont rétrocédés à la commune. Malaucène veut rendre son lit à la rivière, jusque-là captée par l'aqueduc des papeteries. Dominique Bodon a vu revenir des truites dans le Groseau. Le maire veut remettre l'eau du Groseau dans son lit sur 400 m entre la source et le début des bâtiments du projet de reconversion de l'usine.

Un bâtiment à l'abandon dans l'ancienne papeterie de Malaucène © Radio France - Philippe Paupert

Extrait du document de présentation du projet de Vintour à Malaucène (partie haute) © Radio France - Philippe Paupert