Un promoteur russe rachète la caserne de Valentigney pour y faire des logements

La caserne de pompiers de Valentigney, vide depuis plus de deux ans, a trouvé preneur un an après sa mise en vente. La ville va la vendre à un promoteur russe pour 400 000 euros. Il compte la réhabiliter pour un faire un immeuble . Le projet est présenté ce jeudi soir en conseil municipal.

15 appartements de standing

Il s'agira d'un immeuble de standing de 15 logements sur deux étages plus les combles , avec vue sur le Doubs et une immense terrasse végétale, un parking privé et un espace vert détente. Il y aura aussi une surface commerciale au rez-de-chaussée. Les appartements iront du deux-pièces au six-pièces sans que le prix d'achat n'ait été révélé pour le moment.

le projet est solide

La mairie de Valentigney a reçu cinq propositions. Et c'est donc l'offre de ce promoteur russe qu'elle a retenu. Il ne fait pas figure d'inconnu dans le Nord Franche-Comté. il avait déjà tenté d'acquérir la Maison des Arts de Belfort l'année dernière pour en faire un hôtel mais le projet n'avait pas abouti. Ce qui pose question à l'opposition municipale. Elle s'inquiète du sérieux du projet. Mais le maire Philippe Gauthier se veut rassurant : "Je comprends qu'on se pose la question. C'est un bâtiment qui a une histoire, qui est en entrée de ville donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais la ville a fait en sorte de s'assurer du sérieux du projet et du promoteur. Les notaires vont pouvoir vérifier la provenance de l'argent, nous avons vérifié que les plans avaient été fait par un architecte qui est d'ailleurs du Territoire de Belfort. J'ai tout le projet en mains et ce n'est pas un projet à l'emporte-pièce. Le promoteur n'est pas un hurluberlu, c'est quelqu'un de solide."

Le permis de construire devrait être déposé dans les prochains jours. S'il n'y a pas de recours, pas d’empêchement de dernière minute, les travaux pourraient commencer dès 2018.