Le protocole sanitaire de rentrée scolaire fait débat entre enseignants et parents d'élèves du Vaucluse

La rentrée scolaire n'a pas été repoussée et le protocole sanitaire est presque inchangé depuis la fin novembre malgré l'augmentation des cas de Covid-19. Cela fait débat entre les enseignants et les parents d'élèves.

Les enfants retournent à l'école ce lundi 3 janvier. Une rentrée scolaire avec un protocole sanitaire presque inchangé depuis fin novembre malgré l'augmentation des contaminations au Covid-19. Le Préfet du Vaucluse, Bertrand Gaume, indiquait fin décembre qu'il y avait près de 5.000 personnes contaminées par le Covid-19 chaque semaine dans le département. Pour cette rentrée donc, les cours ont lieu en présentiel. Dès qu'un élève est positif au virus, tous ses petits camarades doivent faire un test antigénique ou PCR. Le retour en classe est possible si le test est négatif. Pas besoin de présenter deux tests négatifs comme avait pu le suggérer le gouvernement. En revanche, les enfants devront réaliser des autotest deux et quatre jours après le premier test selon un article du Journal Du Dimanche.

"Nous on a aucune information par notre hiérarchie. Rien d'officiel. C'est totalement flou. La rentrée ne va pas être sereine" s'insurge Nicolas Favier du Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUIPP) du Vaucluse. "Comme d'habitude on va faire la rentrée sans savoir ce qui va nous arrive. Le protocole on ne le connaitra officiellement qu'après la rentrée" se désole aussi Mickael Chaleard du Syndicat des enseignants-UNSA Vaucluse.

Un protocole sanitaire qui fait débat

Cette rentrée scolaire et surtout le protocole sanitaire qui s'y applique est loin de faire l'unanimité. "Nous on demandait à ce qu'elle soit reculée, ça a été refusé. Mais on demande que des mesures soient prises pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions. La continuité des apprentissages va être compliquée dans ces conditions" selon Nicolas Favier du SNUIPP Vaucluse. Il réclame : "l'installation de capteurs de CO2 dans les classes et la fourniture aux enseignants et élèves de masques chirurgicaux. Eventuellement de masque FFP2 pour les enseignants qui le souhaitent. " Il met aussi l'accent sur le remplacement des enseignants : "Il nous faudrait un nombre de remplaçants qu'on n'a pas."

Une attestation sur l'honneur qui ne fait pas l'unanimité

Les enfants cas contact doivent réaliser un autotest deux et quatre jours après le test antigénique ou PCR. Mais les parents n'ont pas à justifier des résultats négatifs de ces test. Une simple attestation sur l'honneur suffit. "Certains parents ne joueront pas le jeu et donneront un attestation sans avoir fait le test. On craint que le nombre d'élèves réellement positifs va exploser alors qu'on n'aura pas les moyens de le voir " s'inquiète Mickael Chaleard du Syndicat des enseignants-UNSA. Pour lui, ça aurait été plus simple que les tests soient faits "dans les écoles." Il faut essayer le protocole avant de le critiquer pour Sylvain Bassereau de la Fédération des Conseils des Parents d'Elèves (FCPE) du Vaucluse. "La majorité (des parents NDLR) va le respecter. Et une minorité ne va pas le faire. C'est la responsabilité des adultes, des parents. Il faut que tout le monde joue le jeu."

D'autres mesures pour la rentrée scolaire

Dans le reste du protocole sanitaire pour cette rentrée scolaire : les moments de convivialité du type manger une galette des rois en classe sont proscrits. Les parents et les enseignants n'ont pas le droit de se réunir, en tous cas c'est déconseillé. Le temps d'isolement des enfants ou personnels qui ont le Covid-19 varie. Pour les moins de 12 ans, ou les plus de 12 ans et adultes vaccinés deux fois, l'isolement est de 7 jours. Il peut passer à 5 si un test antigénique ou PCR ressort négatif. Pour les autres, les non-vaccinés ou pas complétement, l'isolement reste de 10 jours.