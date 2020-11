Un protocole sanitaire strict au marché de Périgueux

Depuis l'annonce du confinement, la Mairie de Périgueux a mis en place un protocole sanitaire lors des marchés. Nombre de personnes limité et port du masque obligatoire sont les principales mesures de ce protocole.

Il faut s'armer de patience pour entrer sur la place de la Clautre un samedi de marché. En tout cas à l'heure de pointe. Depuis l'annonce du second confinement une série de mesures est à nouveau appliquée, comme lors du premier. Une jauge est mise en place à l'entrée de la place de la Clautre. La police municipale compte le nombre d'entrées et de sorties, ce qui crée une longue file d'attente devant le marché, parfois de plusieurs dizaines de mètres à l'heure de pointe.

"On est déjà collés dans la file d'attente"

Face à ces mesures, certains Périgourdins voient d'un bon œil ces mesures "C'est une bonne chose quand on voit le nombre de personnes qu'il y a..." constate Mathilde, une jeune habituée du marché "il y a autant de personnes qu'avant le confinement" relève aussi la Périgourdine.

D'autres doutent de l'efficacité de cette jauge : "On est déjà collés dans la file d'attente, mais on sera aussi tout près des autres quand on choisira nos légumes" s'agace Julien.

Les commerçants présents dans la zone concernée par les restrictions s'inquiètent également de voir leurs clients se tourner vers d'autres commerces.