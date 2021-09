Un putsch à la présidence de l'association du marathon de Metz

Deux présidents pour un seul fauteuil à l'association du marathon de Metz! Deux hommes se disputent la présidence de l'association : Hubert Ehrminger, nommé en 2018 et Michel Vilault, élu par un nouveau comité directeur. Des dissensions à moins d'un mois de la course prévue le 10 octobre prochain.

Un pustch au sein de l'association du marathon de Metz. A moins d'un mois de la tenue de la 11e édition, le 10 octobre prochain, deux hommes se proclament présidents. Il y a d'un côté Hubert Ehrminger, élu président en 2018 mais démis de ses fonctions par une partie du comité directeur. Ce comité a donc élu un nouveau président, Michel Vilault, contesté en justice par Hubert Ehrminger, qui a obtenu gain de cause le 30 septembre. Mais ses opposants ont revoté mi septembre pour l'exclure à nouveau. Chacun revendique les rennes de l'association.

Pourquoi de telles dissensions ?

Il y a une question de gros sous mais aussi de style. D'un côté, Hubert Ehrminger, qui vient du milieu de la pub, directeur d'un cabinet de stratégie en communication, nommé en 2018 président de l'association du marathon. Face à lui, des anciens de l'association, sportifs, marathoniens, bénévoles. Hubert Ehrminger les accusent de vouloir protéger la société TV sport Event devenue en 2010 prestataire pour organiser l'évènement. Une société qui, dit-il, "n'a pas une bonne gestion financière et je me demande pourquoi ils la protègent".

Les accusations d'Hubert Ehrminger concernant l'autre équipe du marathon de Metz Copier

"L'ancien" président accusé de méthode autoritaires

"Nous sommes prêts à revoir ce contrat, nous ne sommes pas mariés avec TV sport Event", répond le nouveau président, Michel Vilault, et son comité directeur, mais, dit-il, "on ne peut pas casser le contrat brutalement comme l'a fait Hubert Ehrminger" qu'ils accusent de méthodes autoritaires. Ils se demandent si son but ne serait pas de remplacer TV Sport Event par une société à lui. Ce dernier le conteste formellement.

Michel Vilault élu président par le nouveau comité directeur se défend et accuse à son tour Hubert Ehrminger Copier

Chacun assure que la course aura bien lieu

Tous deux assurent en tout cas qu'ils sont prêts à organiser le marathon et que la course se tiendra bien le 10 octobre. Mais avec qui à sa tête? Pour l'heure, aucun des deux présidents ne veut céder sa place. La mairie de Metz qui verse une subvention importante de 100.000 euros au marathon espère une clarification des choses d'ici la course le 10 octobre. Actuellement, 4.000 coureurs se sont inscrits.