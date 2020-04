Un pylône 4G pour couvrir le sud-ouest de la Creuse

Bonne nouvelle alors que nous avons plus que jamais besoin d'Internet et du téléphone pour rester en contact. Sur le plateau de Millevaches, la commune de Saint-Martin-Château reçoit un pylône 4G. 21 autres communes seront couvertes d'ici la fin de l'année.

Dans le sud-ouest de la Creuse, non loin du lac de Vassivière, Saint-Martin-Château n'est plus une "zone grise", là où le téléphone passe de manière hachée ou aléatoire.

Cette commune de 150 habitants vient d'être doté d'un pylône de téléphonie 4G. Il fait 45 mètres de haut et se trouve au lieu-dit 'Le Peu du Château", juste en face du Bourg.

"Il a été installé par Bouygues, mais relaie tous les opérateurs, détaille Jean-Pierre Laigneau, conseiller municipal. Auparavant sur les 25 hameaux de la commune, 5 étaient en zone blanche , injoignables. Maintenant ça passe partout. On voit notamment la différence quand on part travailler dans les bois. Désormais on est plus isolés."

Le pylône émet dans un rayon d'une dizaine de kilomètres et couvre un secteur compris entre Peyrat-Le-Château (en Haute-Vienne) et Saint-Pardoux-Morterolles. Les ondes 4G permettent de capter facilement Internet sur un smartphone.

25 pylônes d'ici la fin de l'année

Coup de chance pour Saint-Martin-Château , les travaux ont été achevés juste avant la mise en place du confinement.

D'autres équipements doivent suivre. La Préfecture de la Creuse promet 25 pylônes sur 21 communes d'ici la fin de l'année "sous réserves que les conditions sanitaires soient de nouveau réunies."

Ils doivent prendre place à : Janaillat (installé mais pas encore raccordé), Charron, Chambonchard, Ars, Azat-Chatenet, Néoux, Peyrabout, Savennes, La-Celette, Faux-Mazuras, Les Mars, Chard, Royère-de-Vassivière, Fransèches, Saint-Dizier-La-Tour, Saint-Sylvain-Montaigut, Sannat, Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Dizier-les-Domaines et Lourdoueix-Saint-Pierre.

Un coup de pouce si on est perdu avec Internet

La 4G doit permettre un accès plus stable et rapide a l'Internet à haut-débit. Et si jamais on est perdu dans ses démarches en ligne, notamment en cette période de confinement, l'Etat a mis en place un numéro gratuit :

Le 01 70 772 372 permet de joindre un conseiller ("un médiateur numérique") qui nous guidera dans nos démarches.

On peut y trouver des conseils pour faire ses courses via Internet, réaliser une téléconsultation de médecine, ou déclarer un arrêt de travail pour garde d'enfants.