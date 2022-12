Un pylône de télésiège en équilibre après un éboulement

Ce matin, vers 3 heures, un glissement de terrain a lieu à Châtel, commune frontalière à la Suisse. C'est une des conséquences des fortes pluies qui sont tombées ces derniers jours sur les Pays de Savoie . Le pylône du télésiège Gabelou s'est alors retrouvé désaxé, sur plus de 10 mètres. Il est désormais en équilibre, seulement retenu par le câble.

ⓘ Publicité

Le pylône a glissé sur plus de 10 mètres. - Nicolas Rubin

La RD 22 fermée à la circulation

Or, le télésiège survole la Route départemental 22 qui relie Châtel à la Suisse par le col de Morgins. Il a donc fallu la fermer. "Car si le pylône glisse et libère le câble il y aurait un effet de fouet et toute la ligne peut dérailler", prévient le maire Nicolas Rubin.

Le domaine skiable est fermé, impacté aussi par de nombreux débordements de ruisseaux. "Les équipes techniques sont en route afin de statuer sur la marche à suivre", assure le maire.