Un pylône et quatre opérateurs effacent la zone blanche de Murs

A Murs, le premier pylône de Vaucluse du new deal de la téléphone mobile a été inauguré hier Ce new-deal, c'est l'accord entre l'Etat et les opérateurs téléphoniques. L'Etat abandonne les recettes de la mise en concurrence et les opérateurs téléphoniques investissent ensemble pour couvrir les zones blanches comme Murs. Depuis quelques mois, le pylône de 18 mètres dressé dans le bosquet de cyprès prés du cimetière propose la 4G aux habitants de Murs sur un périmètre de 5 à 10 km selon le relief. Quatre opérateurs sont installés sur ce pylône.

Maintenant on va pouvoir se servir du téléphone à Murs

Ce pylône a changé la vie de Murs : Christian Malbec, agriculteur paysagiste installé en contre bas du village capte enfin car auparavant "il y avait rien absolument zéro, dés qu'on était dans les champs, on ne pouvait pas être contacté, il fallait revenir à la maison. On avait un téléphone mais maintenant on va pouvoir s'en servir" .

Depuis quelque mois, quatre opérateurs sont installés sur le pylône. Le directeur de la fédération des télécommunications salue ce partage dans une zone blanche. Michel Combot précise : "quel que soit votre opérateur, vous accédez à la 4G. Vous n'êtes pas obligé de choisir un opérateur. Ils investissent ensemble et ont tous les mêmes résultats. C'est l'intérêt général d'avoir une meilleur connectivité."

Le préfet demande de bien intégrer les pylônes dans le paysage

Au pied du pylône peint en vert mat, le préfet sourit. Il chasse la nostalgie de la "peinture des maquettes" de son enfance et lance un avertissement aux représentant des opérateurs de téléphonie mobile : "dans un département où il y a un peu de soleil, c'est pas mal d'avoir une peinture mate et pas de faire par exemple un pylône en aluminium brillant suffisamment finement bien placé en dehors des cercles de protection". Les opérateurs de téléphonie mobile regardent leur chaussures. Seules les cigales déchirent le silence quand le préfet insistent : "à la fin, les gens se retourneront contre vous si c'est mal fait.."

11 pylônes multi-opérateurs seront installés en Vaucluse. Le prochaine pylône devrait s'intégrer dans le paysage en adoptant la forme d'un arbre.