Un quart des britanniques vivant en France sont néo-aquitains

L'Insee vient de publier une enquête sur la présence des Britanniques en France. Elle révèle qu'un quart d'entre eux vit en Nouvelle-Aquitaine. Plus particulièrement en Charente et en Dordogne.

Difficile de ne pas passer une journée sans entendre parler anglais en Dordogne. Rien d'étonnant si on en croit cette nouvelle enquête de l'Insee sur la présence des britanniques en France. Elle révèle que 25% d'entre eux sont installés en Nouvelle-Aquitaine. En 1968, ils étaient 840 en Aquitaine , ils sont aujourd'hui 39.000.

La moitié de ces résidents sont retraités, installés dans la région depuis 10 ans en moyenne. Ils représentent 0,7 % de la population et vivent souvent loin du littoral. La carte publiée par l'Insee est très parlante. Les britanno-aquitains ont plutôt choisi des territoires ruraux pour poser leurs valises, souvent à la frontière avec d'autres départements. Le sud de la Dordogne et le nord du Lot-et-Garonne (avec tout le secteur d'Eymet, Issigeac ) le nord du Périgord aux frontières avec la Haute-Vienne et la Charente.

La moitié des Britanniques de la Nouvelle-Aquitaine sont à la retraite. © Radio France - Oanna Favennec

En choisissant ces secteurs plus reculés, ils contribuent à la dynamisation des territoires. Les Britanniques représentent en moyenne 15 % de la population des communes "abandonnées" par les Français. Mais ces sujets de la Reine Elisabeth II ne sont pas jeunes. En Nouvelle-Aquitaine ils ont en moyenne 52 ans ou plus et représentent 21.300 ménages dont les trois quarts sont exclusivement britanniques. Pas beaucoup de mixité donc. 70 % d entre eux ne travaillent pas. La moitié est à la retraite et quand ils travaillent ils sont le plus souvent entrepreneurs.