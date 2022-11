Un quartier de Tours mobilisé contre la fermeture de son bureau de Poste, une rumeur finalement infondée

Dans le quartier des Fontaines, à Tours, l'annonce d'une fermeture de la Poste s'est répandue comme une traînée de poudre. Habitants, commerçants, tout le monde ne parle que de ça. "Le problème, c'est que si on a un colis à retirer ou un truc dans le genre, il faut aller aux Deux-Lions ou à Saint-Avertin, peste un riverain. Tous les services publics ferment maintenant, c'est n'importe quoi."

Dans sa boutique, Jean Devanne, le boucher du quartier, fait même signer une pétition, qui récolte plus de 500 signatures, pour demander à maintenir le service public ouvert. Une pétition lancée avec un de ses voisins et qu'il compte envoyer à la mairie, à la préfecture et aux dirigeants de la Poste d'ici la fin de semaine, pour mettre la pression. "On est plus de 11.000 dans le quartier, il n'y a pas de raison que l'on n'ait plus de Poste, c'est lamentable. La Poste, elle nous ramène du monde. Sinon, on n'a qu'à fermer toute la galerie marchande."

"Je tiens à rassurer tout le monde, il n'y a aucun projet de transformation du bureau des Fontaines"

Cette fermeture du bureau de Poste, il l'a sue "grâce au bouche-à-oreille". Et c'est bien le souci. Car en allant au bureau en question pour savoir si un tel projet est dans les clous, les employés lèvent de suite les yeux au ciel, visiblement excédés de devoir se justifier à longueur de journée auprès de leurs clients. Tout ça est faux.

Devant l'ampleur de la rumeur, la Poste s'est décidée à réagir. "Je tiens à rassurer tout le monde, il n'y a aucun projet de transformation du bureau des Fontaines, explique Sarah Jallouli, la directrice de secteur. Ce sont des rumeurs infondées, je ne sais même pas d'où c'est parti. Peut-être que des fermetures ponctuelles de notre bureau, à cause de l'absence ponctuelle d'agents, ont semé le trouble et généré une crainte auprès des habitants. Le bureau des Fontaines est essentiel, je vous l'assure. Il n'y a même pas de projet de diminuer les horaires d'ouverture. Et de toute façon, à chaque changement de ce genre, nous communiquons à chaque fois."

Au bureau de Poste des Fontaines, à Tours, les salariés réfléchissent à mettre un mot à l'entrée pour faire passer le message, une bonne fois pour toute.