Un quinté+ pour la première fois sur l'hippodrome du Mans

VIDEO : La saison hippique s'ouvre ce jeudi sur l'hippodrome du Mans. Les temps forts avec Christian Bazire, le président de la société des courses.

Pour la première fois de son histoire, il y aura un quinté+ sur l'hippodrome du Mans. Il n'y a qu'une quinzaine d'hippodrome en France qui peuvent avoir ce type de courses. Un atout non négligeable pour le site du Mans. Le point sur cette nouvelle saison qui débute ce jeudi avec Christian Bazire, la président de la société des courses.

Un quinté pour la première fois en Sarthe

La saison hippique démarre ce jeudi et pour la première fois, il y aura une course support au quinté+ "C'est un plus, c'est un événement" nous dit Christian Bazire, le président de la société des courses, "il faudrait que l'on arrive à en faire un double événement. Ce sera le premier quinté en Sarthe, c'est quelque chose de très important pour nous, et c'est aussi une reconnaissance pour les collectivités locales qui nous ont soutenues, pour avoir tous les critères. Pour cela, on a du réaménager toutes les tribunes, les box, les cantines pour les lads... On a aussi améliorer le confort du public, des propriétaires et des entraîneurs. Après, le quinté, ça rapporte pas tant que ça, c'est beaucoup plus médiatique. En fait, ça coûte au départ, et j'espère que ça va rapporter sur le long terme".

Les temps forts de la saison en Sarthe

"On part sur une saison de neuf réunions, sur toute l'année" poursuit Christian Bazire, le président de la société des courses, "avec le 8 mai qui est la journée la plus populaire, où là toutes les familles viennent nous voir et c'est très sympathique, le 29 juillet on a une soirée semi-nocturne, avec cochon grillé, bal et feu d'artifice, il y aura la grande journée du 6 septembre avec le quinté +, et puis ensuite il y aura du galop".

Trois à quatre millions de mise sur une journée classique à l'hippodrome du Mans

"Aujourd'hui (jeudi 13 avril), on devrait avoir 2.000 personnes" souligne Christian Bazire, le président de la société des courses, "les courses ne sont pas vraiment un jeu, c'est un spectacle sur lequel on peut jouer, c'est différent. Sur une journée comme aujourd'hui, on devrait faire trois à quatre millions d'euros de mise, la mise de départ est à deux euros. Sur la totalité des paris, on retouche 6%. La Sarthe est une terre d'entraîneurs, une terre de champions, et une terre d'élevage. 1.500 personnes travaillent dans le milieu du cheval dans le département".

800 euros pour se marier à l'hippodrome

"Dans les nouveaux aménagements, on a réalisé une nouvelle salle, certes pour améliorer l'accueil mais aussi pour la louer pour des séminaires, pour des mariages" rajoute Christian Bazire, le président de la société des courses. "On ne la loue pas cher, elle doit coûter 800 euros"