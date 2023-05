Un quintuple champion olympique sur scène à Châteauroux

Sept médailles décrochées aux Jeux olympiques dont cinq en or, 28 médailles aux championnats du monde : Martin Fourcade est une légende du biathlon et du sport français. Un parcours exceptionnel, inspirant qu'il souhaite partager avec ses fans et un public plus large. Il se lance donc sur scène pour son premier spectacle intitulé "Hors-piste" . Il va raconter ses exploits, ses moments de doute aussi, les coulisses d'un sportif de très haut niveau.

ⓘ Publicité

Martin Fourcade va entamer une tournée pour défendre ce seul en scène. Il sera notamment dans le Berry, sur la scène nationale Equinoxe de Châteauroux le 14 novembre. Le site culturel annonce que les réservations ouvriront à partir du 29 août.