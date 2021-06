Un raid à vélo pour soutenir les blessés de guerre est arrivé à Pau

L'École des troupes aéroportées a organisé un raid cycliste qui est parti du Mont Saint-Michel, le saint patron des parachutistes, et en direction de Pau, soit 900 km. Le groupe a débuté son périple mardi dernier, le 8 juin, à midi. Les neuf hommes ont roulé pendant 30 heures. Ils étaient huit participants de l'école des troupes aéroportées et un blessé de guerre, Stéphane Rouffet, qui a été touché en Afghanistan en 2008, et à qui il reste des séquelles, notamment sur une jambe. Les militaires ont été accueillis sous les applaudissements et devant leurs collègues parachutistes qui ont fait un vol à leur arrivée.

Quatre parachutistes de l'école des troupes aéroportées de Pau ont fait un vol d'entrainement au-dessus de la place Verdun à l'arrivée des cyclistes. © Radio France - Dimitri Morgado

Un périple enrichissant

Cette aventure de 900 km, en sept étapes, avait pour objectif de mettre en lumière les blessés de guerre. Stéphane Rouffet en est un. Issu du 35ème régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, cette semaine à vélo était importante pour lui. "On a fait ça de manière à mettre en avant et un coup de projecteur sur tous nos blessés, et surtout pour jamais les oublier et pour continuer à les accompagner au quotidien, explique Stéphane Rouffet, et j'en fais partie aujourd'hui. J'ai été blessé en Afghanistan en 2008 avec le 8e RPIMa de Castres. Nous avons été pris sous le feu des insurgés sur place. Ce jour là, nous avons eu 19 blessés. On était en recherche d'armes et puis on a été pris à partie. On a été sous le feu. Un moment assez particulier".

Le colonel Mollard (à gauche) et Stéphane Rouffet (à droite) sont fiers de leur périple. © Radio France - Dimitri Morgado

Stéphane Rouffet, blessé de guerre en Afghanistan en 2008, a roulé pendant les 900 km. Copier

Cette traversée à vélo n'a pas été de tout repos pour le militaire blessé à la jambe. Mais il l'a fait avec ses huit autres camarades. Une performance saluée par le meneur de ce raid, le colonel Mollard, à la tête de l'​École des troupes aéroportées de Pau. "Nous qui sommes valides, nous avons vu la difficulté de faire ce parcours avec nos deux jambes. On imagine la difficulté à le faire avec une seule jambe valide, explique le colonel, je suis très impressionné, sa performance force le respect. La volonté et l'abnégation dont il a su faire preuve pendant ces sept jours sont remarquables."

Une action supplémentaire

Ce raid s'inscrit dans une action plus large menée par l'école des troupes aéroportées. La première étape s'était déroulée au mois de mai avec un challenge connecté où il fallait pédaler, courir ou nager moyennant une inscription d'une dizaine d'euros. Une opération qui avait rapporté 3000 euros. Le deuxième étape, c'est donc ce raid cycliste qui associé à une cagnotte Leetchi. Ceci avant une dernière action, qui sera une tombola. L'intégralité des fonds collectés par toutes ces opérations ira à la CABAT, la Cellule d'Aide aux Blessés de l'Armée de Terre, et à L'Entraide Parachutiste.