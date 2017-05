Un rappeur de Barentin rend hommage au père Jacques Hamel en musique

C'est pour rendre hommage au père Jacques Hamel mais aussi à son propre père agressé le lendemain, que Thierno Dia - originaire de Barentin - décide d'écrire une chanson intitulée : "Mon père : amour et paix". Un texte qui fait office de thérapie et une chanson pour véhiculer un message positif.

Le 26 juillet dernier le père Jacques Hamel était égorgé dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Touché par cet événement, Thierno Dia, rappeur de 38 ans venu de Barentin près de Rouen, décide alors d'écrire une chanson pour lui rendre hommage et passer un message de paix.

Mais si Thierno Dia a écrit cette chanson ce n'est pas que pour le père Jacques Hamel, le lendemain de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, un septuagénaire sénégalais musulman est tabassé devant son immeuble de Barentin. Il s'agit du père de Thierno : "Il est laissé pour mort dans l'ascenseur, victime d'une strangulation. La personne qui l'agresse fait le parallèle avec le père Jacques Hamel en tenant des propos qui rappellent l'assassinat du prêtre. Il l'insulte, il le tape, il l'étrangle... Sans raison."

Un acte violent qui résonne avec l'assassinat du prêtre et qui pousse Thierno Dia - de son nom de scène : Humaniste à s'exprimer par la musique : "La musique c'est un outil qui me sert à véhiculer des messages positifs, des émotions, des choses qu'on vit. J'utilise la musique comme une thérapie, le micro est une sorte de psy à qui on parle quand ça va bien et quand ça va moins bien."

Quand les émotions sont fortes, les textes viennent assez vite

C'est donc tout naturellement que l'album de Thierno prend forme sous le titre : "Mon père : amour et paix" : "Il y a un double sens puisque ça concerne l'agression de mon père et l'assassinat du père Jacques Hamel. Moi ce que je veux dire à travers cette chanson c'est que les humains ont tendance à mal interpréter les textes et la volonté divine et transforment l'amour en violence. On fait tous partie de la communauté humaine, d'où mon nom d'artiste "Humaniste". Ce qui est important pour moi c'est d'insister sur le fait qu'une seule religion existe. Il y a plusieurs messagers mais il n'y a qu'un seul message divin qui se résume en deux mots : amour et paix."

Un message que la famille de Thierno approuve, heureuse et touchée par l'initiative : "Il n'y a pas de haine en nous et notre père nous a toujours appris à répondre au mal par le bien. Donc tout ceci fait partie des messages qui sont envoyés à travers ce titre."

L'album de Thierno Dia devrait sortir à la date anniversaire de la mort du père Hamel soit le 26 avril 2017. Les fonds récoltés seront reversés à la famille du prêtre. Et pour écouter la chanson en hommage au prêtre c'est juste en-dessous.