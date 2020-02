Toulouse : un rapport accablant sur la situation du service de néonatologie au CHU

Toulouse - France

Cela fait plusieurs mois que la situation est très compliquée à l'hôpital des enfants de Toulouse. En novembre, les deux chefs de pôle ont démissionné administrativement, les personnels soignants sont en grève (pas continue) depuis près d'un an et demi. En juillet 2018, les représentants du personnel au CHSCT avaient alerté la direction et avaient mandaté un cabinet d'experts indépendants agréé par le ministère du travail pour analyser la situation du service de néonatologie, en charge notamment des grands prématurés. Ce cabinet vient de rendre un rapport de 250 pages, qui a été présenté ce mercredi et que France Bleu Occitanie s'est procuré.

Des soignants à bout

Ce rapport s'intitule "Rapport d’expertise sur les risques de stress et d’épuisement professionnel au sein du service de néonatologie". Il détaille la situation critique des soignants (qui ne sont quasiment que des femmes, aussi nous emploierons le féminin dans la suite de l'article). Ainsi, 3/4 jugent que leur travail est mauvais pour leur santé. Elles se disent épuisées, stressées, ne voient plus le sens de leur métier. "J'ai vu un bébé qui avait mal et je n'avais pas le temps d'être avec lui, de lui remettre sa sucette", raconte une aide soignante. "On est comme des robots", détaille une autre.

Pour un fonctionnement minimum du service, il faudrait (sans rentrer dans les détails) 83,3 équivalents temps plein (ETP). La CGT assure qu'il n'y en a que 79 et qu'il faudrait au moins 14 supplémentaires pour que la situation soit correcte. L'une des conséquences, c'est que les soignantes sont sans cesse rappelées pour combler les trous dans les emplois du temps, alors que près de 4.000 heures supplémentaires n'ont pas été payées ni récupérées. Par ailleurs, l'absentéisme a doublé en 3 ans, entre 2015 et 2018. Celles qui tiennent le coup font face à un manque de matériel et des parents, inquiets, et de plus en plus agressifs, Ainsi, 28% ont déjà été agressées verbalement, c'est deux fois plus que la moyenne nationale, assurent les experts.

Des enfants en danger ?

La question qui vient alors immédiatement à l'esprit au vu de ces conditions de travail et de l'état des personnels est alors simple : nos enfants sont-ils en danger dans ce service de néonatologie ? Dans le rapport d'expertise, ce n'est pas dit comme ça, mais il y a des paragraphes inquiétants, comme celui sur l'augmentation du nombre de décès. Il y en a eu 2 en 2016, contre 10 en 2018. Si le taux de mortalité reste très faible, il est tout de même passé de 0,1 à 0,6%. Le rapport se veut prudent et ne se permet pas d'émettre des hypothèse sur les causes, mais dans le même temps, il s'étonne qu'il n'y ait que 14 lits en réanimation alors qu'il en faudrait 32. Les experts notent aussi que l'ex région Midi-Pyrénées est 2 fois moins bien équipée que l'ex-Aquitaine ou l'ex-Languedoc Roussillon. C'est encore plus problématique quand on sait que la maternité du CHU de Toulouse est le seul établissement de niveau 3 de notre ancienne région.

Par ailleurs ce manque de lit a une autre conséquence : 1 nouveau né sur 5 l'an était transféré l'an dernier. "Les médecins jouent à Tétris", dit une soignante. "Certains bébés revenaient dans un sale état parce qu'on on les envoyait trop tôt", dit une autre. Or, on sait que les transferts peuvent fragiliser des enfants déjà fragiles.

La réponse de la direction du CHU

La direction du CHU répond dans un communiqué qu'elle a recruté l'un des leaders européens de néonatologie et déplore que la présentation de ce rapport en CHSCT ce mercredi "n'ait pas fait l'objet d'un débat contradictoire (...) pour clarifier les désaccords et approximations", sans préciser ces désaccords.

Vers une action en justice ?

La CGT avait saisi le procureur de la République en 2018 pour "mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en danger", sans retour du procureur. Le syndicat se dit prêt à le faire à nouveau pour tenter de faire bouger les choses.