Un rapport préconise l'arrêt des accouchements à la maternité de Péronne

Faut-il que les accouchements soient désormais impossibles dans les petites maternités ? C'est en substance ce que préconise le rapport, remis cette semaine à l'Académie de médecine. Un rapport choc, écrit par 14 spécialistes, sous la direction du professeur Yves Ville, qui appelle à l'arrêt des naissances dans plus de 110 petites maternités : les maternités de type 1 qui réalisent moins de 1000 accouchements par an. Dans la Somme, celle de Péronne est concernée.

Les maternités de niveau 1 sont celles dédiées aux grossesses sans risques, qui disposent d'un service d’obstétrique, mais pas de service de néonatologie ou de service de soins intensifs néonatals, indique notamment le site internet du ministère de la Santé . Le cas de la maternité de Péronne, qui avait fermé durant près de deux semaines à la fin 2022 , en raison d'un manque de médecins.

Y conserver les soins pré et post accouchement

"On est en tension sur les professions médicales et paramédicales qui peuvent travailler à la maternité : je pense aux pédiatres, aux gynécologues, aux sages femmes, aux puéricultrices. Quand on fait face à des coupes budgétaires, à des pénuries de personnel et que derrière, il faut assurer la sécurité des soins et des prises en charge, forcément ce sont les petites structures qui vont pâtir de ces restructurations", estime, désabusé, Antoine Vinchon, le secrétaire général du Syndicat Autonome des hospitaliers de Péronne.

"L'activité d'accouchement pur se fera sur les centres hospitaliers de Saint-Quentin et d'Amiens, comme il a pu se passer lors de la fermeture temporaire qu'on a connue entre Noël et le Nouvel An. J'ai envie de dire c'était un test grandeur nature : pendant quinze jours, on a pu mesurer le surplus d'activité sur les maternités périphériques et malheureusement, on ne peut être que spectateur de ces décisions qui sont entérinées", poursuit le représentant syndical. Le rapport prévoit par contre de conserver dans les petites maternités les soins pré et post accouchement, et que les jeunes mères y soient transférées en ambulance après avoir donné naissance. Contactée, la direction de la maternité de Péronne n'était pas disponible ce mercredi, à l'heure d'écrire ces lignes.