Un rassemblement à Mayenne pour soutenir un jeune Albanais et une famille kosovare menacés d'expulsion

Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées ce samedi matin dans le centre-ville de Mayenne, place Clemenceau, pour dénoncer l'expulsion de sans papiers qui vivent sur la commune, à l'appel de l'association Réseau éducation sans frontière, RESF. L'un de ses jeunes auxquels l'association a voulu apporter son soutien, c'est Ivan, un Albanais de 22 ans sous le coup d'un avis d'expulsion.

Le jeune homme est convoqué à la gendarmerie mercredi 13 janvier qui doit le conduire vers l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour prendre un avion vers l'Albanie. Il est pourtant installé à Mayenne avec sa famille depuis plusieurs années et il était scolarisé entre 2016 et 2020 au lycée Gaston Lesnard de Laval, où il a obtenu deux diplômes de CAP, en électrique et en installateur thermique.

Les manifestants sont notamment venus soutenir Ivan, jeune Albanais menacé d'expulsion. © Radio France - Adèle Bossard

"C'est incompréhensible, déplore l'un de ses professeurs au lycée Lesnard, Yann Coadour. Il est arrivé en France, il s'est investi, il s'est intégré, ses tuteurs de stages l'ont apprécié et il avait même des propositions régulières d'embauche. À l'arrivée, c'est un jeune qu'on a formé en France, et qu'on va laisser partir." Des camarades d'Ivan réfléchissent aussi à se mobiliser pour lui venir en aide.

Et ce n'est pas la seule situation qui inquiète RESF. "On est face à un mur, puisque tous les dossiers déposés aboutissent à des réponses négatives de la préfecture", se désole Catherine Destoop, l'une des membres de l'association. Elle prend un autre exemple : celui d'un couple originaire du Kosovo, arrivé en France depuis plus de six ans, dont les enfants sont nés à Mayenne, et dont le père a une promesse d'embauche chez un agriculteur de Sacé. "Mais ils viennent de recevoir une obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence, expose Catherine Destoop. Et l'agriculteur, qui peine à recruter, n'a même pas été contacté par la préfecture. Donc on se dit que le dossier n'a pas vraiment été étudié."

Des élus étaient présents au rassemblement, qui a aussi été relayé par la ville de Mayenne. Les organisateurs espèrent que la mobilisation incitera la préfecture à revoir ses décisions. Une autre mobilisation est déjà prévue devant la préfecture, à Laval, mercredi prochain, le jour où Ivan doit être expulsé.