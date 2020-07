A Nancy, les féministes appellent au rassemblement contre le remaniement ministériel vendredi

A Nancy, les collectifs Osez le féminisme 54, Witch Bloc et Les Colleuses appellent au rassemblement place Stanislas ce vendredi 10 juillet à 14 heures. Une mobilisation pour protester contre les nominations d'Éric Dupont-Moretti et Gérald Darmanin au gouvernement.

Quatre jours après le remaniement ministériel, les collectifs Osez le féminisme 54, Witch Bloc et Les Colleuses appellent à se rassembler ce vendredi 10 juillet place Stanislas à 14 heures. Les organisateurs et organisatrices veulent dénoncer en particulier les nominations d'Éric Dupont-Moretti au ministère de la Justice et de Gérald Darmanin à l'Intérieur. Le premier a défendu notamment Georges Tronc, ancien secrétaire d'État et maire de Draveil, acquitté en 2018 lors d'un procès d'accusations d’agressions sexuelles. Le deuxième est visé par une plainte pour viol.

"Un gouvernement masculiniste"

"C'est un message terrible qui est envoyé aux victimes de violences sexuelles, estime Laysa Anki, la présidente d'OSEF 54. On ne remet pas en cause le fait que toute personne a le droit à une défense. Ce qu'on reproche à Eric Dupont-Moretti, c'est de construire sa plaidoirie en niant complètement les avis des experts et des expertes sur les stratégies des violeurs et sur les mécanismes d'emprise. C'est inacceptable. Quant à Gérald Darmanin, il a le droit à la présomption d’innocence mais il a aussi un devoir d'exemplarité."