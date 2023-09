Un rassemblement à Orléans pour défendre le droit à l'avortement

Ce jeudi 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Le collectif féministe 45 organise un rassemblement à 18h30, place du Martroi à Orléans. Ce nouveau collectif tente de regrouper à la fois des syndicats, des groupes féministes déjà constitués à Orléans, des militants, pour faire nombre et se faire entendre.

Sur l'avortement, les inquiétudes sont nombreuses, dit ce collectif, notamment parce que la désertification médicale a des conséquences sur l'accès à ce droit pour les femmes. "Laccès à des centres IVG équipés et accessibles n'est pas garanti partout, notamment pour les femmes en milieu rural" s'inquiète Sabine, membre du collectif.

"Et nous nous inquiétons du fait que la loi Gaillot de février 2022, qui permet aux sage-femmes de pratiquer des IVG médicamenteuses n'ait toujours pas de décrets d'application pour la rendre effective". Le collectif s'inquiète également de voir partir à la retraite toute une génération de gynécologues engagés pour le droit à l'avortement.

"On voit arriver une nouvelle génération, qui use plus facilement de la clause de conscience autorisée par la loi Veil" explique Sabine. Cette clause de conscience permet au médecin de refuser de pratiquer un avortement, mais il doit en informer au plus tôt sa patiente et l'orienter vers un autres praticien.