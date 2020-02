Un rassemblement à Paris pour dénoncer "l'empoisonnement des rats"

Paris, France

Alors que les poubelles ne sont plus ramassées pour cause de grève, les ordures s'accumulent dans plusieurs arrondissements de Paris. Si certains riverains s'inquiètent des rats, d'autres les défendent. Mercredi, l'association Paris Animaux Zoopolis a organisé un rassemblement près du Centre Pompidou à Paris pour dénoncer l'empoisonnement des rats et demander aux candidats des municipales de s'engager en faveur de la protection des animaux.

Des manifestants dénoncent "l'empoisonnement des rats" à Paris © Radio France - Margot Delpierre

L'association propose plusieurs choses, à commencer par une meilleure gestion des déchets : elle souhaite que la ville de Paris collectent tous les déchets le soir. "Aujourd'hui, dans la moitié des arrondissements, les poubelles sont relevées le matin. En conséquence, on a des personnes qui les mettent le soir sur le trottoir, _les poubelles restent toute la nuit_, certaines personnes mettent des [sacs] poubelles au pied des poubelles", ce qui favorise l'apparition des rats, explique sa présidente Amandine Sanvisens.

Certaines pancartes rappellent l'utilité de ces rongeurs © Radio France - Margot Delpierre

Des militants se mobilisent pour défendre les rats, à Paris, le 5 février 2020 © Radio France - Margot Delpierre

L'association réclame aussi des poubelles publiques hermétiques dans tout Paris et la nomination d'un adjoint à la condition animale.