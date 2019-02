Un rassemblement contre l'antisémitisme ce mardi à Limoges

Limoges, France

Des croix gammées sur des portraits de Simone Veil, le mot "JUDEN" tagué sur un commerce parisien, des insultes adressées à l'académicien Alain Finkielkraut... Les actes antisémites se multiplient ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment en marge du mouvement des gilets jaunes. L'an dernier, les actes antisémites ont augmenté de 74% selon le ministère de l'Intérieur. C'est pour répondre à ce phénomène que des manifestations sont organisées partout en France ce mardi 19 février. Un rassemblement est notamment prévu à Limoges place d'Aine à 19 heures à l'appel de dix-sept partis et associations, notamment la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples (MRAP), le Parti socialiste, Les Républicains...

Parmi les manifestants dans le cortège, il y aura ce mardi Charley Daian, président de la Communauté juive du Limousin qui appelle à un sursaut de la part de tous les Français contre l'antisémitisme.

Charley Daian : "Il n'est plus temps de faire des minutes de silence, maintenant il faut parler et même crier." Copier

Des manifestations sont également prévues dans d'autres grandes villes de France. Le plus grand rassemblement devrait avoir lieu à Paris, en présence, entre autres, de l'ancien président de la République François Hollande et du Premier ministre Édouard Philippe.